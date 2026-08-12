La nota dell'assessore Ferrandelli

Cinque domande, tutte puntuali, tutte con una richiesta di riscontro urgente.

È il contenuto della nota che il Comune di Palermo ha trasmesso al Servizio di Monitoraggio delle Acque dell’Asp, con Arpa Sicilia in copia conoscenza, in merito alla segnalazione di un possibile sversamento di natura fognaria nelle acque antistanti l’area del Charleston, a Mondello.

Il documento è stato firmato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Cosa chiede il Comune

Le richieste elencate nella nota sono cinque.

La prima riguarda gli accertamenti già svolti: se siano stati effettuati sopralluoghi o campionamenti delle acque nell’area interessata.

La seconda entra nel dettaglio operativo, chiedendo data e ubicazione dei campionamenti effettuati o programmati.

La terza guarda avanti: quali ulteriori attività di verifica e monitoraggio siano previste, e con quali tempistiche.

La quarta riguarda i risultati, anche parziali, dei campioni prelevati.

La quinta è la più diretta: se siano state rilevate condizioni tali da richiedere l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Perché la richiesta è urgente

Nel documento l’amministrazione motiva il carattere di urgenza con la rilevanza delle segnalazioni pervenute e con la necessità di assicurare la massima tutela della salute dei cittadini e dei bagnanti.

L’obiettivo è disporre degli elementi utili per assumere con immediatezza gli eventuali provvedimenti di competenza comunale e garantire una corretta informazione alla cittadinanza.

Da dove nasce la vicenda

All’origine c’è la segnalazione inviata alle autorità competenti dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha denunciato l’esistenza di un possibile scarico abusivo sotto l’antico stabilimento balneare di Mondello.

Le dichiarazioni dell’assessore

Sulla vicenda Ferrandelli è intervenuto anche con una dichiarazione.

«Il Comune di Palermo, come sempre avvenuto in questi anni, non appena riceve gli esiti delle analisi sulla qualità delle acque effettuate dagli organismi competenti, provvede a verificarne tempestivamente i valori e ad adottare, laddove necessario, tutti i provvedimenti utili a garantire la tutela della salute pubblica», ha affermato.

Sul possibile esito dei controlli l’assessore indica la procedura che verrebbe attivata: «Qualora dagli esiti dei controlli dovesse emergere un rischio per la salute dei cittadini il Comune procederà immediatamente all’adozione di un’apposita ordinanza di divieto di balneazione e provvederà a darne comunicazione alla popolazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente».

A che punto sono i controlli

Nella stessa dichiarazione viene fatto il punto sullo stato delle verifiche.

«Abbiamo ricevuto i rapporti periodici relativi alla qualità delle acque e siamo in attesa dei risultati di un nuovo campionamento. Stiamo monitorando con la massima attenzione le comunicazioni che saranno trasmesse dall’autorità sanitaria, alla quale spettano le attività di controllo e verifica. Non appena riceveremo gli esiti, come sempre fatto in questi anni, provvederemo tempestivamente a informare la cittadinanza e ad adottare tutti gli eventuali provvedimenti necessari», ha spiegato Ferrandelli.

L’assessore fa, poi, riferimento alla nota trasmessa: «Mi sono personalmente premurato di inviare una nota urgente per chiedere un aggiornamento sullo stato del campionamento e una verifica puntuale di quanto denunciato. Qualora le criticità segnalate dovessero trovare conferma, il Comune garantirà la massima tempestività nell’adozione delle misure di propria competenza, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute pubblica».

Il monitoraggio sul litorale

La chiusura riguarda l’attività di controllo più ampia.

«Restiamo in una condizione di allerta operosa e non abbassiamo la guardia. Continueremo a monitorare con attenzione questa zona e, più in generale, il litorale palermitano», dichiara l’assessore, «verificando non soltanto gli eventuali parametri di contaminazione batterica, ma anche la presenza e la concentrazione di eventuali alghe tossiche, così da garantire la sicurezza di cittadini e bagnanti».