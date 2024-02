La decisione dell'assessore Maurizio Carta dopo il confronto con le associazioni civiche

Confermate le limitazioni per biciclette e monopattini elettrici in centro, ma con alcune fasce orarie di tolleranza. E’ questa la decisione presa dall’assessore alla Mobilità Sostenibile Maurizio Carta, in merito alle regole che disciplinano il transito dei mezzi di micromobilità fra le strade del centro di Palermo. Una modifica al provvedimento emanato a metà dicembre e che è il frutto di una interlocuzione con le Circoscrizioni, il comando di polizia municipale e la Consulta delle Biciclette. Organo che l’esponente della Giunta guidata da Roberto Lagalla ha confermato di volere rinnovare al più presto. “L’obiettivo dell’ordinanza rimane il principio di garantire elevati parametri di sicurezza al transito pedonale lungo gli assi di via Ruggiero Settimo, via Maqueda e via Vittorio Emanuele – sottolinea Maurizio Carta -, regolamentando il transito dei velocipedi al fine di evitare conflitti con l’utenza pedonale, il soggetto più fragile del sistema”.

Come cambia la viabilità

Con riguardo al provvedimento, l’atto interessa in particolare i tre assi principali dell’area pedonale del centro di Palermo. In via Maqueda, nel tratto compreso fra via Cavour e piazza Bellini, gli uffici del Comune istituiranno una fascia di tolleranza oraria in cui i mezzi potranno transitare compresa fra le 5 e le 10. Arco temporale in cui i mezzi di mobilità sostenibile potranno passare nell’area in oggetto, sulla quale però vigerà il divieto di transito per tutto il resto della giornata. Sarà consentito invece il passaggio di biciclette elettriche e monopattini nel tratto di via Maqueda compreso fra piazza Bellini e piazza Sant’Antonino, con un limite massimo di velocità fissato a 6 km/h.

Su corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra via Matteo Bonello e i Quattro Canti (piazza Vigliena) e in quello fra via dei Tintori e via Roma, è stato istituito il divieto di transito per i monopattini elettrici nei giorni feriali e festivi, tranne che nella fascia fra le 5 e le 10 del mattino. Vincoli che, per le biciclette, saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi. Le stesse regole saranno in vigore anche sul tratto fra via Porto Salvo e via dei Tintori, nonchè fra via Roma e piazza Villena. Invece, con riguardo a via Ruggero Settimo, sarà in vigore il divieto di transito di biciclette e monopattini dalle ore 10 alle 20 dei giorni festivi e prefestivi.

Carta: “Definiremo in fretta nuove ciclovie”

Modifiche sulle quali l’assessore Maurizio Carta dichiara quanto segue. “Questa nuova ordinanza ribadisce la convinta volontà della Giunta Lagalla di garantire e agevolare la circolazione della micromobilità nel rispetto dei profili di sicurezza di tutte e tutti, a partire dai pedoni, i soggetti più fragili della mobilità. La nuova ordinanza mira a favorire gli spostamenti sistematici in alcuni orari della giornata. Inoltre, per ridurre i disagi dei ciclisti è mia intenzione accelerare l’attuazione delle previsioni dello studio di fattibilità per l’operatività del Piano della mobilità dolce del 2015 che prevede 80 nuovi km di ciclovie, soprattutto realizzando tempestivamente le più opportune ciclovie che possano consentire di attraversare il centro storico in sicurezza”.