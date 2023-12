Divieto di transito ai monopattini e biciclette elettriche su via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Lo ha deciso l’ordinanza 1660 emanata il 12 dicembre 2023 dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. Un atto, quello firmato dal Capo Area Alessandro Carollo, che disciplinerà la circolazione pedonale e dei mezzi di mobilità sostenibile all’interno del centro di Palermo. Ciò al fine di “riportare ordine e qualità nell’occupazione di suolo pubblico dei locali e per garantire l’incolumità dei pedoni e degli utenti della mobilità dolce”. Soddisfatti gli assessori Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti, i quali parlano di “contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale ed eliminazione di conflittualità d’utilizzo di due vie ormai al altissima intensità di pedonalità e convivialità”.

Stop a monopattini e bici elettriche in centro

Ad ispirare il provvedimento il grande afflusso di pedoni nell’area del Cassaro, in particolare durante le festività natalizie e nei weekend. Due gli assi di intervento del documento introdotto dall’Amministrazione. Il primo riguarda l’istituzione, su via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, di una corsia centrale di 3,50 metri di larghezza destinata ai mezzi di soccorso e a quelli autorizzati al transito. L’area sarà delimitata da due strisce bianche verticali e dovrà essere libera da ogni ostacolo ed impedimento. L’altra grande novità riguarda però i monopattini. Con l’atto appena varato infatti viene istituito il divieto di transito ai monopattini elettrici, a noleggio e privati, nonchè alle biciclette a pedalate assistita. I proprietari, una volta entrati in via Maqueda o in corso Vittorio Emanuele, dovranno scendere dai propri mezzi conducendoli a mano.

Annunciati controlli a tappeto

Secondo quanto previsto dall’atto, le società di noleggio autorizzate dall’Amministrazione Comunale avranno l’obbligo di disattivare i mezzi o di imporre un limite di velocità a passo d’uomo. A garantire il rispetto dell’ordinanza saranno invece le forze dell’ordine, mentre l’Amat si occuperà di predisporre la relativa segnaletica orizzontale e verticale. “Il provvedimento regola in maniera chiara gli spazi e le modalità d’uso degli spazi – sottolineano Giuliano Forzinetti e Maurizio Carta -. Favorisce un migliore e più tempestivo controllo da parte delle forze dell’ordine e dei soggetti preposti alla verifica del rispetto delle consessioni di suolo pubblico. L’ormai prossimo arrivo dei nuovi 30 vigili urbani dedicati ai controlli nelle aree a più alta intensità turistica consentirà di vigilare sul rispetto delle nuove regole”.