Concluse le formalità. Dieci giorni di tempo per gli operatori non assegnatari

Via libera al piano per razionalizzare e migliorare il servizio monopattino sharing a Palermo. Con la determina dirigenziale 10335 del 7 settembre 2023, il Rup Leonarda Silvana Chirco e il Capo Area Sergio Maneri hanno firmato la presa d’atto e l’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara, avviata a marzo, con la quale l’Amministrazione Comunale intendeva individuare tre operatori economici a cui affidare la gestione del servizio. Con riguardo alle aziende scelte, si tratta di Helbiz, Bird e Link. Le altre, come previsto dall’atto firmato dai dirigenti del Comune, dovranno rimuovere i propri mezzi dal territorio cittadino entro dieci giorni. A tal proposito, gli operatori economici interessati hanno già inviato i messaggi di chiusura del rapporto contrattuale ai propri clienti, procedendo all’adozione delle procedure di rimborso.

Conclusa la gara

Una gara che era partita a marzo 2023 quando la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore Maurizio Carta, aveva approvato le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio dei monopattini elettrici. L’idea era quella di razionalizzare un servizio che era diventato troppo caotico, definendo regole certe. Tra i requisiti previsti dal Comune per affidare il servizio, tra gli altri, l’aver operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in contesti urbani, con un numero maggiore di 650.000 abitanti, con un minimo di 500 dispositivi in flotta. La selezione ha poi tenuto contro del sistema tariffario pro-utente (abbonamenti, agevolazioni utenti Tpl, sconti per spostamenti sistematici, agevolazioni in particolari zone, ecc.); estensione dell’area operativa lungo le direttrici metro-ferroviarie urbane a servizio dell’ultimo miglio dal nodo di stazione; sistema di manutenzione, controllo e redistribuzione della flotta; sistema di contatto con la clientela; certificazioni di qualità; caratteristiche e sicurezza del mezzo; sostenibilità ambientale e formazione.

Fino a 3000 mezzi in città

L’avviso pubblico è stato pubblicato dieci giorni dopo, ovvero il 27 marzo, con la graduatoria finale di merito redatta invec a fine giugno. Analisi delle offerte dalla quale sono uscite vincitrici Helbiz, Link e Bird. Dieci, in totale, gli operatori economici che avevano provveduto a presentare la propria proposta. Per dare il via libera al bando si attendeva solo la conclusione delle procedure burocratiche, arrivata il 4 settembre. Sede nella quale la commissione di gara ha procedute alla disamina delle osservazioni delle aziende, al fine di limare le schede di valutazione di ogni operatore economico. Secondo quanto previsto dal bando, ogni azienda dovrà garantire da un minimo di 500 mezzi ad un massimo di 1000. Facendo due conti, ci potranno essere 3000 mezzi a disposizione degli utenti in città. Fatto che rappresenterebbe un progresso rispetto agli attuali 2000 monopattini a disposizione. Ma la cifra potrebbe sforare ulteriormente, fino a giungere ad un totale di 4500 mezzi elettrici. Da sciogliere invece il nodo periferie. Negli scorsi mesi infatti, alcune aziende avevano rimodulato i propri percorsi, in seguito ad alcuni episodi di furti ed atti vandalici. Fatto che aveva tagliato fuori alcune aree della città dal servizio.