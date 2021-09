comunità a lutto

Nuovo lutto per la città di Monreale (PA). In due giorni se ne sono andati due volti noti della cittadina del Palermitano. È morto ieri a soli 54 anni il geometra Giuseppe Sulli, molto noto nella comunità monrealese, stroncato da una brutta malattia. Il decesso a sole 24 ore dalla notizia che ha riguardato la scomparsa improvvisa di Filippo Sciortino, noto arredatore di programmi tv in tutta Italia.

Morte di Sulli, il dolore su Facebook

Giuseppe Sulli, geometra affermato nel campo dell’edilizia, lascia la moglie e due figlie. Ha lottato contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte è stata data dall’azienda monrealese “Brique” dove Sulli lavorava. “Non abbiamo parole per poter trasmettere il dolore che oggi abbiamo perso una persona molto importante, il nostro geometra”, si legge sulla loro pagina Facebook.

L’ultimo saluto a Giuseppe Sulli è stato oggi alle ore 11 alla chiesa Santa Teresa.

Scomparso anche Filippo Sciortino

È morto improvvisamente ieri a Roma, dove si trovava per motivi di lavoro, Filippo Sciortino, monrealese di 55 anni, noto arredatore di diversi programmi televisivi di successo. Il monrealese è stato trovato privo di vita all’interno di una camera di un B&B della capitale. Il decesso per un malore, molto probabilmente un infarto.

Era molto conosciuto non solo a Monreale, ma anche nel mondo dello spettacolo. Lascia la compagna e una figlia di 10 anni.

“In questo momento di dolore – ha detto l’altro ieri il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – sono vicino ai familiari di Filippo Sciortino ai quali vanno le mie più sentite condoglianze. Con la sua straordinaria creatività Sciortino ha realizzato grandi produzioni artistiche. Quattro anni fa si era occupato della scenografia, a Monreale, della sfilata di Dolce e Gabbana ammirata in tutto il mondo. Il suo legame con la città di Palermo era profondo. Ai familiari esprimo la mia vicinanza in questo momento di preghiera e sofferenza”.