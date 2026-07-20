La segreteria regionale di USMIA Esercito, in sinergia con la Città di Monreale (Pa) ha organizzando la cerimonia di commemorazione del Sottotenente Sergio Barbadoro, medaglia d’Argento al Valor Militarein oggetto epigrafata – che si svolgerà martedì 22 luglio 2026, dalle ore 18.00, presso il cippo dedicato al Sottotenente ubicato al km 6+500 della SP 20, in località Portella della Paglia a Giacalone. Il 4 Novembre del ’46 la Repubblica Italiana ha concesso la medaglia d’argento al valore militare (alla memoria) al Sottotenente Barbadoro. 


La cerimonia si svolgerà nella seguente maniera:

 – Schieramento e posizionamento dei partecipanti;

 – Saluti delle autorità civili e militari convenute; 

– Brevi cenni storici a cura del dott. Flavio Messina, Presidente della Consulta Giovanile di  Monreale; 

– Breve spiegazione della motivazione della Medaglia d’argento al V.M. (alla memoria) conferita (a cura del 1° Capitano in congedo Paolo Francesco Lo Dico); 

– Alzabandiera con inno nazionale; 

– Deposizione di omaggio floreale ed esecuzione del silenzio d’ordinanza a cura del trombettiere del Comando Militare Esercito della Sicilia;

 – Preghiera dell’Artigliere. 

Sarà presente il Comando Militare Esercito “Sicilia”, rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed Armate, associazioni combattentistiche e d’armi, società civile. 

Luogo: Cippo, km 6+500 della SP 20, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 22/07/2026

Data Fine: 22/07/2026

Ora: 18:00

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