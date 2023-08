All’alba lanci dall’alto per mettere in sicurezza



E’ in via di spegnimento il vasto incendio scoppiato nella notte a Monte Pellegrino. Dall’alba in azione i canadair che con i loro lanci sono riusciti a domare il rogo che aveva raggiunto le vette più difficile da poter raggiungere. La notte è stata contraddistinta da interventi da terra con i mezzi di vigili del fuoco, forestale, protezione civile e il supporto delle forze dell’ordine. Operazione importantissima di coordinamento che ha permesso di preservare dal fuoco il Castello Utveggio. Le fiamme fortunatamente sono arrivate solo a lambire la struttura costruita nel secolo scorso ed ultimata nel 1933. Chiusa la strada per il santuario.



















Difficoltà ad intervenire

Ancora ignote le cause del rogo. L’ipotesi più probabile al momento sarebbe la pista dolosa. Tutto chiaramente da confermare. Il rogo è partito intorno alla mezzanotte e il vento ha sospinto il fuoco verso l’alto. Le difficoltà di intervento dovute al fatto che questo versante è impervio e molto scosceso e difficilmente raggiungibile a piedi. Nonostante ciò si è riusciti ad arginare il fuoco preservare il maniero. Le fiamme questa notte, vista l’altezza, erano visibili da molte zone della città.

Un’estate di incendi con conseguenze anche tragiche

Quello a Monte Pellegrino si aggiunge alla lista dei roghi che hanno colpito Palermo e la sua provincia durante l’estate. Proprio ieri è morto Matteo Brandi, rimasto ferito negli incendi di Monreale del 24 e 25 luglio scorsi. Si era provocato una lesione alla colonna vertebrale. E’ morto all’ospedale Buccheri La Ferla dove era stato ricoverato. L’operaio forestale è la quarta vittima degli incendi che hanno sconvolto il palermitano. Un’anziana di 88 anni Rita Gaetana Pillitteri è morta nella sua abitazione di San Martino delle Scale, località del palermitano devastata dai roghi, perché i vigili del fuoco, bloccati dalle fiamme, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione e a prestarle soccorso. Alle pendici di Montagna Longa a Cinisi un incendio ha danneggiato anche la villetta di Salvatore Cometa e Teresa Monastero, i due coniugi palermitani, rispettivamente di 78 e 76 anni, trovati carbonizzati nella loro casa dove trascorrevano le vacanze estive.

