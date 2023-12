Raid nel parco urbano

A Montelepre i vandali hanno devastato gli arredi allestiti per la realizzazione del tradizionale villaggio degli elfi. Proprio oggi avrebbe dovuto esordire il villaggio natalizio fatto di casette, luci, addobbi e proprio da chi impersona gli elfi per far sorridere i più piccoli. Qualcuno si è introdotto all’interno del polmone verde ed ha abbattuto e danneggiato i vari addobbi realizzati lungo il percorso natalizio.

Lo sdegno degli organizzatori

Sdegno viene espresso dagli organizzatori, l’associazione Armiggiusi che ha promosso l’iniziativa. “Questo è il ‘regalo’ che abbiamo appena trovato – scrivono -. Evidentemente si dà troppo fastidio all’interno di questo parco per questi elementi senza dignità che in tutti i modi vogliono rovinare quell’atmosfera che abbiamo creato anno per anno crescendo sempre più. La tenacia non ci manca ma siamo profondamente stanchi, delusi e amareggiati di tutto ciò. Non si capisce quanti sacrifici, quante ore rubate al sonno ma soprattutto tempo in meno alle nostre famiglie e ai nostri figli. Ci crediamo in questo progetto e ci spendiamo veramente per il bene della comunità. Ma così non va”.

La solidarietà

Intanto arrivano anche le solidarietà per il raid dei vandali a Montelepre come quella del gruppo politico Cantiere 2.1. “Condanniamo con fermezza il vile e inaccettabile gesto perpetrato contro l’associazione Armiggiusi Montelepre e contro la Montelepre per bene e che vuole crescere. Ci adoperiamo nell’immediato in aiuto agli amici volontari affinché il progetto del Villaggio degli elfi ritorni a vivere e a splendere e dimostrare che nessuno può fermare il lavoro dei tanti volontari che credono nel Natale e a Montelepre. Forniamo il nostro supporto e quanto utile possa servire per ripristinare il tutto. Forza ragazzi”.

Le denunce per l’ultimo raid

Nel settembre scorso i carabinieri della compagnia di Partinico identificarono e denunciarono tre minorenni sempre per vandalismo a Montelepfre. Ad agosto i tre si sarebbero introdotti all’interno del centro sportivo “Don Pino Puglisi” di contrada Presti danneggiando gli infissi, le vetrate, i servizi igienici e l’impianto elettrico.

Like this: Like Loading...