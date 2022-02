L’accordo tra tre comuni del palermitano

Un sostegno alle famiglie ed in particolare alle mamme che sono in cerca di un lavoro. Inaugurato ieri a Montelepre il nuovo centro di aggregazione minorile Hakuna Matata, alla presenza di autorità civili e religiose. Uno spazio a misura di bimbo, operativo già da oggi in piazza Principe di Piemonte, con aree ludiche adeguate ad avviare svariate attività per intrattenere i giovani ospiti, valorizzare le loro attitudini, contribuendo alla loro sana crescita. L’iniziativa promossa dalla locale associazione “Attivamente Odv”, presieduta da Giuseppe Romano, è stata concretizzata grazie ad un finanziamento regionale con la compartecipazione economica del Comune di Montelepre.

Gli obiettivi del progetto

Ad essere stata perseguita la “linea B” di un avviso pubblico emanato dall’assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali. Un finanziamento che punta al raggiungimento dell’uguaglianza di genere. Obiettivo del progetto è, infatti, dare la possibilità alle donne che lavorano, o che sono in cerca di occupazione, di lasciare in custodia i propri figli. Contestualmente si vuole favorire l’integrazione sociale e la comunicazione interpersonale fra minori dai 3 ai 12 anni, attraverso il loro impegno in specifici laboratori educativi, creativi e ricreativi.

I partner

Il progetto Hakuna Matata, realizzato con il supporto tecnico del Cesvop di Palermo, vanta anche della collaborazione dei comuni di Giardinello e Borgetto, i cui minori potranno pure avere accesso al centro. Tra i laboratori creativi ideati dal centro Hakuna Matata: Happy Orto, C’era una volta, Scienze che passione, Mani in pasta, Libertà in Movimento, I colori delle Emozioni, Digital Lab e Storie dal mondo.