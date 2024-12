Grandi e piccini già da questo fine settimana potranno immergersi nell’atmosfera magica del Polo Nord e della natura tanto cara a Babbo Natale, grazie al suggestivo Villaggio degli Elfi allestito tra la rigogliosa vegetazione del parco urbano di Montelepre dall’associazione “Gli Armiggiusi” presieduta da Antonio Rizzo.

La cerimonia di apertura

C’è già gran fermento tra i folletti per accogliere i visitatori alla cerimonia di apertura, in programma sabato 21 dicembre a partire dalle ore 17,00. L’ingresso è gratuito.

Un’esperienza magica per grandi e piccini

Tra mille luci ed attrazioni, caratteristiche casette di legno ispirate ai biscotti di pan di zenzero, laboratori creativi e botteghe di artigianato, la casa e la slitta di Babbo Natale, il trenino e tante altre magiche e luminose installazioni che riproducono l’atmosfera del Polo Nord, il Villaggio degli Elfi solleticherà la fantasia di bambini ed adulti e gli farà’ battere il cuore di gioia.

Attività creative per i più piccoli

Elfi volenterosi creeranno insieme ai piccoli decorazioni, biglietti di auguri, giocattoli e dolciumi in un paesaggio incantato dove il tempo sembra essersi fermato per dare spazio ai sogni e ai desideri di ogni famiglia.

Incontro con Babbo Natale

Santa Claus accoglierà tutti i bambini e le loro letterine, gli farà visitare le stanze della sua casa, la fabbrica di giocattoli che vede tanti allegri folletti all’opera, ma anche l’ufficio postale in cui gli elfi smistano le letterine ricevute da Babbo Natale.

Un appuntamento consolidato per Montelepre

Il Vilaggio degli Elfi da qualche anno è un appuntamento consolidato per il comune di Montelepre. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Terranova lo considera uno degli eventi di punta del cartellone degli appuntamenti natalizi, “sia per lo straordinario lavoro svolto dagli “Armiggiusi” che trasformano il polmone verde del paese in un bosco incantato, sia per l’attrattivita’ dell’iniziativa che richiama in paese tantissimi visitatori”.

Richiamo turistico per Montelepre

“Il Villaggio degli Elfi – dice l’assessore al turismo Giusy Ciulla – è ormai un evento di grande richiamo turistico per Montelepre, grazie al lavoro dei tanti volontari dell’Associazione Armiggiusi a cui, quest’anno, siamo riusciti a garantire un equo sostegno per la creazione di nuove installazioni che faranno sognare grandi e piccini. Ciò è stato possibile con il supporto ricevuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. Vi aspettiamo numerosi sabato 21 dicembre alle ore 17,00 per la cerimonia di apertura”.