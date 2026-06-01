E’ morta in Portogallo Sofia Barillà una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha. La giovane che studiava biomedica è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento.

I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza. Per accertare le cause sarà eseguita un’autopsia anche se si pensa che possa essere morta per cause naturali.

Il dolore degli amici

Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva. Ogni istante é un dono che può svanire senza alcun preavviso. Sofia era una ragazza di vent’anni, la conoscevo bene, anzi lo é ancora nei nostri cuori.

Che il vento ti faccia volare alto e il mare ti accolga. Le mie più sentite condoglianze a tutti gli amici che gli volevano bene e a tutta la sua famiglia.

Siamo sconvolti e addolorati da questa terribile notizia. Una ragazza meravigliosa, di una bellezza disarmante, un animo profondo e sensibile, un sole. Da mamma piango la sua vita spezzata e penso con profondo cordoglio ai genitori e al fratello.

La vita sa essere davvero crudele!

Parenti e amici si sono stretti al papà e alla mamma

La notizia dell’improvvisa morte di Sofia Barillà ha scosso i parenti e gli amici. La giovane studentessa era al telefono con la zia Fiorella. D’un tratto non ha sentito più la voce. “31 maggio 2026 alle 20.30 il mio cuore si è fermato – ha scritto la zia – Niente ha più senso. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra così c’è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Vola alto amore mio grande”. Per gli amici un dolore fortissimo e si sono stretti al padre Francesco e alla mamma Silvana.

“Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva – dice Ugo che ha conosceva Sofia da quando era piccola visto che il figlio è stato compagno di classe dalla materna e fino al liceo – Ogni istante è un dono che può svanire senza alcun preavviso. Sofia era una ragazza di vent’anni, la conoscevo bene, anzi lo è ancora nei nostri cuori”. Molti sono increduli di una perdita così assurda. “Che il vento ti faccia volare alto e il mare ti accolga. Le mie più sentite condoglianze a tutti gli amici che gli volevano bene e a tutta la sua famiglia”. Il cordoglio è corale: “Siamo sconvolti e addolorati da questa terribile notizia. Una ragazza meravigliosa, di una bellezza disarmante, un animo profondo e sensibile, un sole. Da mamma piango la sua vita spezzata e penso con profondo cordoglio ai genitori e al fratello. La vita sa essere davvero crudele”.

“Non riesco ancora a crederci – scrivono gli amici -Siamo sconvolti e addolorati. Sofia rimarrà nei nostri cuori e soprattutto in quelli dei suoi compagni che con lei hanno condiviso gli anni di scuola più belli. Un abbraccio fortissimo a Silvana a suo marito Francesco e a Federico. Mi dispiace tanto tanto. Resterà nel mio cuore quella sera in cui si prese cura di mio figlio. Che Dio ti riceva a braccia aperte, Sofia. Una tragedia assurda ed immensamente ingiusta e dolorosa. Sofia, una ragazza meravigliosa, cresciuta in una famiglia stupenda. Un dolore atroce”.

Cordoglio della Mondello Volley

Sofia Barillà, la ragazza palermitana di 20 anni trovata morta in casa nell’appartamento dopo l’allarme lanciato dai parenti, nel tempo libero faceva la modella in particolare per abiti da sposa.

Appassionata di sport, per alcuni anni ha praticato la pallavolo nella società Mondello Volley. “Apprendiamo con sgomento e tanto dolore della scomparsa di Sofia Barillà – dicono la società sportiva – Ti ricorderemo sempre per il tuo essere discreto… sorridente e tanto educata.

Il cordoglio della Società Mondello Volley in tutte le sue componenti nei confronti della famiglia”. La ragazza aveva frequentato il liceo classico Garibaldi a Palermo: la notizia ha sconvolto tutta la comunità scolastica.