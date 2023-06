La scoperta in un’abitazione di via Pipitone Federico

Una donna trovata morta in casa dai vigili del fuoco. È successo oggi in via Pipitone Federico a Palermo. Della donna di 67 anni i vicini non avevano notizie da giorni. Sono stati chiamati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Una volta dentro i medici hanno constatato la morte. Sul posto gli agenti di polizia e il medico legale.

Altra tragedia in queste ore a Palermo

Sempre in queste ore a Palermo si è consumata un’altra tragedia. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal quarto piano in via Duca della Verdura. E’ accaduto ieri. Tantissimi palermitani hanno visto il corpo riverso per strada dell’anziano di 75 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Sul luogo del dramma anche i vigili del fuoco e la polizia. È arrivato in via Duca della Verdura il medico legale.

Una strada con precedenti

Non molto tempo fa un altro uomo si era lanciato dalla finestra da una casa di riposo proprio in via Duca della Verdura. Per la precisione si è buttato dalla finestra di una casa di riposo ed è morto. Un uomo di 88 anni si è tolto la vita, poco prima delle 6, gettandosi nel vuoto dal terzo piano di un palazzo di via Duca della Verdura, non lontano dall’incrocio con via Sampolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Anni fa la morte di una donna

Nel 2016 una donna si è lanciata dal sesto piano di un palazzo sempre in via Duca della Verdura. Qualcuno ha anche assistito alla scena e ha immediatamente lanciato l’allarme. I primi ad arrivare i sanitari del 118 che hanno costatato la morte della donna. Subito dopo sono arrivati i carabinieri. Il medico legale ha confermato che si è trattato di suicidio e la salma riconsegnata alla famiglia per celebrare i funerali.

