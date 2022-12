IL LUTTO

È morta a 74 anni a Palermo, dopo una breve malattia, l’attrice Daniela Giordano: nel 1966, a 19 anni, venne eletta Miss Italia a Salsomaggiore. Fu la prima e unica ragazza palermitana a vincere il concorso. Fu quella una porta d’ingresso nel mondo del cinema.

La carriera e i successi

Daniele Giordano, nata nel capoluogo siciliano, figlia di un funzionario di banca, inizia la sua carriera dopo la vittoria a Miss Italia 1966. In precedenza si era aggiudicata i titoli di Miss Palermo e Miss Sicilia. Al concorso di Miss Europa giunge terza.

È come detto il passaporto per il cinema, e nel 1967 esordisce sullo schermo con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in “I barbieri di Sicilia”.

È molto richiesta per tutti gli anni settanta per i film di genere horror, western o la commedia erotica all’italiana (anche se lei rifiutò sempre i nudi integrali frontali) molto in voga in quegli anni, poi il lavoro si dirada. Fa moltissimi film dal 1969 fino al 1980. Famosa la sua interpretazione in “Vedo nudo” con Nino Manfredi e la regia di Dino Risi. Ha preso parte al film Playboy e allo sceneggiato televisivo Le avventure del barone Von Trenck. Carattere fermo e deciso, ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata. Oltre 30 anni fa aveva sposato Emilio Latini, fotografo soprattutto di star e personaggi cinematografici. Dopo il 1980 ha smesso di lavorare nel mondo del cinema e torna in Sicilia dove si occupa di parapsicologia e ufologia. Nel 2015 ritorna al cinema con il film Erba Celeste in cui recita il ruolo della protagonista. In cui per la prima volta la si sente recitare con la propria voce.

La sua Mondello

Daniela Giordano sarà cremata. Ha voluto che le sue ceneri fossero disperse nel mare di Mondello dove viveva e dove venne per la prima volta scelta come miss Palermo nello storico locale della “Sirenetta”.