aveva 51 anni

E’ morta ieri, in un giorno tradizionalmente di festa, Tiziana Cannavò, docente del liceo classico Meli di Palermo.

Cannavò aveva 51 anni ed è deceduta a seguito di una malattia. Profondamente addolorati i suoi colleghi e gli studenti del Meli, che la ricordano per il suo luminoso sorriso e la sua gentilezza.

Gli studi e il primo incarico a Partinico

Tiziana Cannavò, dopo aver frequentato il liceo classico Basile di Monreale, si era laureata nel 1995 in lettere classiche all’Università di Palermo. Poi il suo primo incarico di ruolo a Partinico e il ritorno a Palermo, al liceo Meli dove a lungo aveva insegnato italiano e latino. Era stata docente anche all’istituto comprensivo di Montelepre.

Una donna che amava la vita e il suo lavoro

Le foto pubblicate sui sul profilo facebook raccontano di una donna bella, che amava la vita, gli amici, la natura e soprattutto il suo lavoro. L’ultima foto da lei pubblicata risale al 19 luglio, e la ritrae di spalle sulle rive di un lago.

Il cordoglio sui social

Proprio sulla sua bacheca facebook si moltiplicano di ora in ora i messaggi di cordoglio di chi conosceva Tiziana Cannavò e che oggi la vuole ricordare. Ricordi struggenti.

Scrive un’amica: “Tesoro immenso, dolcezza e tenerezza infinita, adesso gemma del cielo tra le braccia del Padre, io non ti dimenticherò mai, ciao cucciola ❤️”.

Un altri utente la ricorda così: “Abbiamo coltivato ogni giorno la speranza che anche questa volta potessi farcela…ma tutto è svanito all’improvviso lasciando un vuoto tremendo dentro ognuno di noi. È stato un grande privilegio averti conosciuta. Buon riposo Tiziana”. E ancora: “Dispiacere immenso sapere che ci hai lasciato, veglia sulla tua famiglia affinché possa trovare pace e serenità. ?”.

Il dolore del marito

Struggente il messaggio d’amore scritto sui social per lei dal marito Francesco: “Amore mio, oggi si è chiuso l’ultimo capitolo della nostra bellissima storia.

Sei stata per me, per noi e per tutti quelli che ti hanno conosciuto, un grandissimo esempio di amore e gratitudine verso la vita, nonostante le tante avversità e gli ostacoli che hai dovuto affrontare in questi anni, vissuti sempre con grande dignità e il sorriso sulle labbra.

Sei stata la mia compagna di vita e di avventure.

Per me e per le tue figlie sei stata una moglie, una madre, un’amica insostituibile, che oggi ha lasciato un vuoto incolmabile e indescrivibile.

Sei sempre stata tu la nostra forza, pronta a regalarci sorrisi e coraggio, nascondendo sempre le tue preoccupazioni e il tuo dolore, mettendo sempre al primo posto gli affetti più cari.

La promessa che voglio farti è che metterò tutto l’impegno, l’amore e la volontà per continuare quello che abbiamo iniziato e costruito insieme.

Sei e sarai sempre la stella che illuminerà il nostro percorso, non solo nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti più bui.

Da adesso per te inizierà un nuovo viaggio, colmo di gioia e serenità, accompagnata dall’amore del tuo caro papà.

Amore mio, ti ho tanto amato e ti amerò per sempre.♥️♥️♥️

“Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.” -William Shakespeare.