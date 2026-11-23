L’inchiesta sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia ed ex vertice dei servizi segreti trovato privo di vita nei giorni scorsi nella sua tenuta di Montiano, sulle colline della Maremma grossetana, entra in una fase decisiva. Dagli accertamenti condotti dagli investigatori tra la Toscana e la Sicilia emergono infatti nuovi e rilevanti elementi sul materiale rinvenuto all’interno della residenza di campagna, mentre la Procura di Grosseto e quella di Caltanissetta lavorano su binari paralleli per ricostruire non solo gli ultimi istanti di vita dell’ex prefetto, ma anche il contesto giudiziario e umano che ha preceduto il drammatico gesto.

Il sopralluogo a Montiano: il manoscritto e le due buste

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore dagli ambienti investigativi, durante i lunghi e meticolosi rilievi effettuati dai carabinieri nella villa di Montiano – immediatamente posta sotto sequestro – sono stati acquisiti elementi ritenuti fondamentali per comprendere lo stato d’animo di De Gennaro. Accanto ai biglietti d’addio indirizzati ai familiari più stretti, gli inquirenti hanno trovato e sequestrato un manoscritto redatto dallo stesso ex capo della Polizia, una sorta di lungo memoriale difensivo in cui avrebbe voluto mettere nero su bianco la propria versione dei fatti e “la sua verità” rispetto alle recenti vicende giudiziarie che lo avevano travolto.

Insieme al documento autografo sono state recuperate due buste contenenti atti e carte riconducibili proprio all’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Un segnale inequivocabile del peso enorme che quel procedimento penale stava esercitando sull’uomo che per decenni aveva incarnato i vertici degli apparati di sicurezza dello Stato.

L’arsenale in casa e gli accertamenti tecnici del RIS

I dettagli emersi dal sopralluogo restituiscono anche la fotografia precisa del ritrovamento. Il corpo dell’ex prefetto è stato rinvenuto su una poltrona all’interno dell’abitazione. Nel corso dell’ispezione dei locali, i militari dell’Arma hanno censito e inventariato circa una ventina di armi da fuoco, tutte regolarmente denunciate e detenute da De Gennaro per collezione o uso sportivo, inclusa quella utilizzata per togliersi la vita.

Sebbene il quadro indiziario punti con decisione verso il gesto volontario, la Procura di Grosseto ha aperto formalmente un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio, un atto dovuto per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti irripetibili. I magistrati toscani hanno infatti disposto l’autopsia sulla salma e affidato agli specialisti del RIS dei carabinieri i rilievi dattiloscopici e biologici sulla pistola e negli ambienti della tenuta. L’obiettivo degli inquirenti è blindare l’inchiesta, escludendo oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di terze persone nella villa nelle ore precedenti al decesso. Sotto la lente d’ingrandimento dei consulenti informatici sono finiti anche i telefoni cellulari, un computer e un hard disk sequestrati nell’abitazione: l’analisi dei tabulati, dei messaggi e delle ultime comunicazioni permetterà di ricostruire minuto per minuto la giornata dell’ex capo della Polizia e verificare chi abbia sentito o incontrato prima di restare solo.

Il peso dell’inchiesta di Caltanissetta sul depistaggio

Per comprendere la genesi di questa tragedia bisogna però guardare a quanto accaduto in Sicilia nei giorni immediatamente precedenti. La morte di De Gennaro è maturata infatti a pochissima distanza dalla notifica dell’avviso di garanzia nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, sulle presunte anomalie e sui depistaggi legati all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori retroscena sulla portata di quel fascicolo: i pubblici ministeri nisseni avevano infatti avanzato nei confronti dell’ex capo della Polizia una richiesta di misura cautelare, che era stata però rigettata dal giudice per le indagini preliminari prima che venisse formalizzata la chiusura o la prosecuzione degli atti istruttori. La notizia del coinvolgimento nell’inchiesta sul “falso pentito” Vincenzo Scarantino – una vicenda che toccava direttamente il cuore della sua storia professionale nella Polizia di Stato negli anni Novanta – aveva rappresentato per De Gennaro un colpo durissimo, percepito come una macchia insopportabile su una carriera spesa ai massimi livelli istituzionali, dalla direzione della DIA alla guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fino al vertice del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e al ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Monti.

Il legame con la Sicilia e il ruolo in Eurolink per il Ponte

La scomparsa dell’ex prefetto ha avuto un’eco immediata e profonda anche sull’Isola per via del suo attuale incarico manageriale. Da circa due anni, infatti, Gianni De Gennaro ricopriva il ruolo di presidente di Eurolink, il general contractor guidato da Webuild incaricato della progettazione e della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Una nomina di altissimo profilo istituzionale, scelta proprio per garantire solidità, legalità e rigore nei rapporti con le istituzioni e nei protocolli antimafia legati alla grande opera infrastrutturale tra Calabria e Sicilia.

La notizia della sua morte ha innescato un fitto dibattito anche in seno alla Commissione parlamentare Antimafia e nel mondo politico nazionale e regionale, diviso tra il cordoglio umano per una figura centrale della storia repubblicana e la richiesta di fare piena luce sui documenti lasciati dall’ex capo della Polizia, affinché la ricerca della verità storica e giudiziaria sulle stragi del 1992 non subisca battute d’arresto.