"Nessuno è venuto per i controlli"

C’è un intero condominio nella paura a Palermo. E’ lo stabile nel quartiere Uditore dove viveva l’uomo di 55 anni morto per Covid-19. Erano andati a prenderlo con i sanitari del 118 con le tute Nbcr lo scorso 16 marzo.

Sia lui che la compagna tuttora ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo. Le sue condizioni non sono gravi.

Per l’uomo portato al Civico in gravi condizioni non c’è stato nulla da fare. La notizia prima che sui giornali è arrivata al condominio attraverso messaggi su whatsapp.

E’ scattato il panico. “Non abbiamo visto nessuno in queste ore e in questi giorni – dicono i residenti – Possibile che nessuno venga a farci i tamponi, verificare le condizioni di salute di quanti abitano nel condominio. A dire il vero ufficialmente nessuno ci ha comunicato la notizia della morte”.

Per i condomini sono lunghi momenti di paura. “Questa persona la conoscevamo e lo abbiamo visto fino a non molti giorni fa – dicono i residenti – Sentiamo in televisione tante cose alcune anche contraddittorie, ma noi abbiamo avuto due casi accertati di covid e nessuno viene a dirci nulla. La gestione di questa emergenza vista dalla nostra prospettiva è davvero carente”.