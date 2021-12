Indagini della polizia di Stato

Un componente dell’equipaggio di 41 anni è morto sulla nave La Superba in partenza stasera per Genova dal porto di Palermo. È intervenuto il medico legale per accertare le cause della morte. Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

“In seguito alla mancata presentazione, i colleghi – andati a chiamarlo – lo hanno purtroppo rinvenuto deceduto nel suo alloggio. La Compagnia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale sta fornendo ogni supporto”.

Lo dice la compagnia Grandi Navi Veloci sulla morte del membro dell’equipaggio avvenuta mentre la nave si trovava ormeggiata al porti di Palermo.