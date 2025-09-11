Si aprirà il prossimo 23 ottobre davanti al gup di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, l’udienza preliminare a carico di sette persone per le quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio stradale del giovane medico di Sant’Agata di Militello, Francesco Maniaci, 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023 mentre si trovava vicino Campofelice di Roccella, sulla A20, Messina-Palermo.

Il medico stava andando a Trapani per svolgere il suo lavoro all’ufficio di medicina legale dell’Inps. Gli indagati sono responsabili e direttori dei lavori di manutenzione stradale demandati al Consorzio autostrade siciliane. La richiesta di rinvio a giudizio per loro è stata formulata dal sostituto procuratore Giacomo Barbara e i parenti della vittima sono assistiti dall’avvocato Massimiliano Fabio.