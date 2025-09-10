Dramma in queste ore. Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto oggi nella sua casa di Segrate, a Milano.

Aveva 41 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stata la compagna. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Milano.

Cresciuto negli Stati Uniti, a Pittsburgh, da padre americano (Eric Frank) e madre italiana (Paola Baccaglini), è arrivato alla ribalta per essere stato un inviato del programma televisivo Le Iene. Terminata l’esperienza televisiva, Baccaglini si è interessato al mondo della finanza studiando i mercati finanziari e divenendo un trader. Ha quindi creato un fondo commerciale, Integritas Capital con due soci, uno britannico e uno australiano, attraverso il quale ha firmato un precontratto per l’acquisto del Palermo, quando i rosanero erano in serie A.

La presentazione avvenne il 6 marzo 2017, durante l’incontro con la stampa venne presentato il piano di acquisto: gli accordi con il suo predecessore Maurizio Zamparini comprendono il completamento dell’iter burocratico ad aprile dello stesso anno prima con l’acquisto del 100% delle quote azionarie e dunque il closing della trattativa entro fine mese. Closing che invece slitta di mese in mese fino a quando il 1° luglio Maurizio Zamparini rifiuta la sua offerta per l’acquisto del Palermo, ritenendola priva di sufficienti garanzie. Il 4 luglio si dimette dalla carica di presidente del Palermo.

Durante i cinque mesi da presidente sono state diverse le esternazioni eccentriche a mezzo stampa e le apparizioni in tribuna con la fidanzata dell’epoca, l’ex velina di Striscia La Notizia Thais Wiggers.