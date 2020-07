l'uomo si è spento a villa sofia, il giovane resta in carcere

Morto l’anziano ricoverato per una lite familiare durante la quale il nipote l’avrebbe schiaffeggiato e fatto cadere. Giuseppe Sunseri, 80 anni, si è spento la scorsa notte nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dov’era stato trasferito dopo le cure prestate dai medici del pronto soccorso Cimino di Termini Imerese.

Al termine dei primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della stazione di Trabia e dalla compagnia di Termini il nipote 26enne era stato portato, su disposizione del gip, al carcere Antonino Burrafato e chiuso in una cella. La sera stessa gli investigatori avevano ascoltato i familiari che avrebbero assistito all’episodio di violenza, cercando di chiarire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione nipote e nonno avrebbero avuto un’accesa discussione al termine della quale il 26enne l’avrebbe spinto. Nella caduta l’ottantenne aveva battuto con violenza la testa contro il muro, perdendo i sensi per alcuni minuti e riportando un trauma cranico che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Appreso il fatto l’autorità giudiziaria aveva convalidato l’arresto disponendo la detenzione in carcere del giovane Sunseri. Il pm dovrà adesso acquisire ulteriori elementi per valutare un’eventuale riqualificazione dell’ipotesi di reato, per stabilire se accusare il giovane di omicidio o se inquadrare il decesso come la conseguenza di altro reato.