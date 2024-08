Morto, nel reparto detenuti del carcere di Milano, Rosario Lombardo, detto “Saro u rossu”. Il boss catanese del clan Santapaola-Ercolano aveva 56 anni e soffriva di una patologia cardiaca che lo ha tenuto ai domiciliari per diversi anni. Nel 2023 però è stato destinatario di un aggravamento della misura detentiva ed è tornato in cella. È stato condannato in via definitiva per mafia (anche con ruolo apicale), droga ed estorsione nei processi Stella Polare, Ghost e Carthago 2.

In quest’ultima operazione i carabinieri – nel 2016 – avevano piazzato le cimici nella sua casa di via Biagio Pecorino a San Giorgio, dove nonostante i domiciliari organizzava summit di mafia. Molti pentiti hanno parlato di lui come “uomo d’onore” della famiglia di Cosa nostra. Il decesso è avvenuto la notte scorsa: le condizioni cliniche di Lombardo nell’ultimo periodo si erano aggravate.

La morte di Baldinucci

E’ morto Giuseppe Baldinucci, 80 anni boss di Borgetto, nel Palermitano. Fu coinvolto nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo e favorì la latitanza del boss di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca.

Arrestato nel 2005 dopo lunga latitanza

Venne arrestato nel 2005, dopo una lunga latitanza cominciata nel 1996. Fu arrestato dall’Fbi a New York. E poi estradato in Italia. Era ricercato da 11 anni. Baldinucci era indagato per detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti era conosciuto soprattutto per il suo ruolo di ambasciatore di Cosa nostra a New York, e per il coordinamento del traffico di droga fra le due sponde dell’Atlantico. Proprio qui cercò rifugio per sfuggire alla giustizia italiana. Ma la sua presenza a New York fu segnalata dai carabinieri all’Fbi che lo arrestarono.

