È morto Nicola Bravo, promotore e anima di “Una Marina di libri”. Bravo, 72 anni, era presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo della rassegna che da 13 anni coinvolge scrittori, artisti, giornalisti e decine di editori.

Savatteri: “Impossibile dimenticare la sua ostinazione e passione”

Il direttore artistico Gaetano Savatteri ricorda così Nicola Bravo: “È stato un organizzatore culturale appassionato e sanguigno. Ha dato vita al più grande evento sui libri e sull’editoria che si svolge a Palermo e in Sicilia. Sarà impossibile dimenticare la sua ostinazione, la sua passione per tutto ciò che veniva stampato”.

La sua filosofia di vita: “Il libro è l’unico strumento che permette l’inclusione”

“Una Marina di libri – aveva detto Bravo presentando l’ultima edizione della manifestazione – è una macchina complessa che richiede impegno, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre sostenuto. All’interno del festival si respira un’aria familiare dove c’è spazio per tutti, adulti e bambini. Il libro è l’unico strumento che permette la conoscenza, la crescita e l’inclusione”.

Tanti gli eventi culturali organizzati, la collaborazione con l’università

Nicola Bravo era molto stimato e apprezzato a Palermo per gli eventi culturali che organizzava da sempre.

Era conosciuto anche in ambito universitario, dove spesso organizzava eventi legati all’editoria e a “Una marina di Libri”: l’ultimo risale allo scorso ottobre.

La camera ardente alla clinica La Maddalena

Oggi 28 dicembre e domani giovedì 29 dicembre sarà possibile dare l’ultimo saluto a Nicola Bravo alla camera ardente allestita nella Clinica La Maddalena di Palermo dalle ore 10.

Il cordoglio sui social

Tanti sui social e sul profilo facebook di Nicola Bravo i messaggi di cordoglio per la sua morte.

Un utente scrive: “Grazie Nicola per la tua testimonianza attiva e per l’impegno appassionato e sincero. Ci mancherai! ?”. Un amico osserva: “Che triste notizia, Nicola ricorderò sempre il tuo garbo e la tua gentilezza ❤️”. E ancora: “Nicola, un uomo, un artista, di grande generosità. Fai buon viaggio”.

Il ricordo del sindaco di Palermo

“Oggi è un giorno di lutto per il mondo della cultura a Palermo. Con la scomparsa di Nicola Bravo se ne va un promotore della cultura in città. Con grande passione ha dato impulso, da direttore esecutivo, a “Una Marina di libri”, un festival che raccoglie ormai da anni migliaia di partecipanti, diventando un tratto distintivo della città. Ai suoi familiari rivolgo il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”. Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Un premio per ricordare Nicola Bravo

“Con Nicola muore un pezzo di me e della mia storia. Non era solo il compagno di strada visionario e generoso con cui insieme abbiamo dato vita a “Una Marina di libri”. Era il fratellone passionale, l’amico di una vita: colto, generoso, sarcastico. Daremo vita a un premio in sua memoria all’interno di una Marina di libri che ne mantenga nel tempo la memoria”. Lo dichiara Maria Giambruno, fondatrice del Ccn Piazza Marina & Dintorni e ideatrice di “Una Marina di libri” ricordando l’amico Nicola Bravo insieme al consiglio direttivo.

Russo: “Lascia una grande eredità e un grande vuoto”

“Desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari di Nicola Bravo. Promotore culturale e uomo appassionato è stato un esempio per tanti giovani. Nicola lascia una grande eredità e al tempo stesso un grande vuoto”. Lo dichiara il senatore della Repubblica e coordinatore provinciale di Fdi Palermo, Raoul Russo.

(foto tratta dal profilo facebook Una Marina di Libri)