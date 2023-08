Dopo una malattia è morto all’età di 64 anni Nuccio Salemi, che circa dieci anni fa fondò a Termini Imerese, nell’ex macello comunale, il “Museo della Targa Florio e del motorismo siciliano”, meta di appassionati provenienti da tutto il mondo, stimolati anche da una guida d’eccezione com’era Salemi, che della corsa automobilistica nata nel 1906 sapeva tutto.

La dedizione al museo

Il Museo ospita in maniera permanente vetture e cimeli d’ogni genere: foto, trofei, caschi appartenuti a grandi campioni, riviste, libri. Ai gioielli di casa si aggiungono le esposizioni temporanee di bolidi fatti arrivare da ogni parte del pianeta. Appassionato di motorsport, Salemi ha coltivato relazioni con piloti e manager e intratteneva rapporti con leggende dell’automobilismo e con i grandi protagonisti della gara

madonita, la più antica al mondo.

Convinto che la Targa Florio sia un patrimonio da tutelare, non si preoccupava di mescolare il suo ruolo di storico dell’automobilismo e di organizzatore con quello di tuttofare: non era raro trovarlo nei trascurati box di Floriopoli a spazzare e a tagliare erbacce.

Il dolore del sindaco di Termini Imerese

“Stamattina una chiamata che mai avrei voluto ricevere. Ci eravamo sentiti alcuni giorni fa per organizzare la partecipazione del Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio al carnevale estivo. Tu, sempre disponibile, sempre attento alla promozione della nostra Termini Imerese, hai risposto: “Ci saremo, io non sono tanto in forma, ma ci saremo, Mariù!”. E io: “Nuccio che succede?! Non farmi preoccupare.” Mi hai risposto con un semplice “❤️”.

Solo un genio, un visionario appassionato, innamorato profondamente della Targa Florio e della sua Termini Imerese come Nuccio Salemi poteva trasformare un ex mattatoio comunale in un Museo dell’automobilismo apprezzato in tutto il mondo. Non riesco ancora a crederci. Ci mancherai. Mi mancherai”. Su Facebook il saluto a Nuccio Salemi da parte del sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova.

