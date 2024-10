All’età di 80 anni, dopo una malattia, è morto padre Giacomo Ribaudo. Considerato da sempre come un “prete antimafia”, don Ribaudo, che non amava questa etichetta, è stato punto di riferimento della chiesa palermitana. In un’intervista raccontò che alcuni mafiosi gli avrebbero riferito nel 1993 la volontà di Bernardo Provenzano di dissociarsi. Ma non ci fu alcuna trattativa.

L’impegno di Padre Ribaudo nelle parrocchie

Il prete della Magione, della parrocchia di Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, alla Guadagna, e della parrocchia di San Giuseppe di Villabate, nel ‘93 chiese ai mafiosi di convertirsi.

Il ruolo sociale della Chiesa contro la mafia

“Il nostro ruolo è culturale e sociale, mentre i compiti di repressione spettano allo Stato – diceva – Noi dobbiamo annunciare il Vangelo e difendere i deboli, promuovere la giustizia e la solidarietà, contro ogni forma di prepotenza e di prevaricazione. Di fronte al fenomeno mafioso, i parroci non devono esitare a denunciare con forza anche le connivenze politiche e istituzionali”.

Lutto nei carabinieri di Siracusa, è morto il capitano Russo

E’ morto Sebastiano Russo, 47 anni, capitano dei carabinieri, in servizio al comando provinciale di Siracusa, in qualità di comandante del Nucleo Informativo. L’ufficiale è scomparso a causa di un male incurabile, con cui lottava da tempo solo che, nelle ultime settimane la sua condizioni si è aggravata fino all’epilogo drammatico.

Nativo di Enna, il capitano Sebastiano Russo era entrato nell’Arma nel 1998 prestando i primi servizi in provincia di Reggio Calabria; dal 1999 al 2001 ha frequentato il corso biennale per Allievi Marescialli, per essere impiegato prima presso il Comando Provinciale di Milano e, successivamente, dal 2007 al 2011, all’ufficio Pubblica Informazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e, fino al 2015, presso lo Stato Maggiore della Difesa di Roma. Dopo aver frequentato il 55° corso applicativo per Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Vicenza e dal 2016 di Alcamo. È stato quindi chiamato, nel 2019, al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Noto.