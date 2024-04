E’ morto Vincenzo Agostino, il papà dell’agente della polizia di stato Nino, ucciso da Cosa Nostra assieme alla moglie Ida Castelluccio, l’8 agosto 1989. Vincenzo Agostino, nato il 22 marzo 1937, era il papa’ coraggio, che non si era mai rassegnato alla morte del figlio e della nuora, incinta di qualche mese , e aveva da subito denunciato i tentativi di depistaggio legati al duplice omicidio. Aveva una lunga barba bianca che, aveva detto, non avrebbe piu’ tagliato” fino a quando non sarebbe emersa la verita’ sui mandanti del duplice omicidio, sui silenzi e soprattutto sui depistaggi alle indagini. Vincenzo ha continuato a combattere per il figlio anche dopo la morte di sua moglie, Augusta Schiera, avvenuta a febbraio 2019.

Le testimonianze di D’Agostino

“A luglio del 1989, poco prima che lo uccidessero, mentre era in viaggio di nozze, vennero a cercarlo due persone. Erano in moto, ebbero modi bruschi e quando gli dissi che non c’era, stavano per andar via. Gli chiesi chi fossero e uno dei due rispose: ‘digli che siamo colleghi’. Non posso dimenticare il suo viso: aveva la faccia lunga, come un cavallo. Il naso pronunciato. Il volto butterato, come se avesse avuto il vaiolo. Pensavo che fossero ‘falchi ‘ (agenti in borghese ndr)”, ha raccontato al processo Vincenzo Agostino.

I depistaggi

Il padre della vittima ha anche parlato dei depistaggi delle indagini sull’omicidio attribuendo un ruolo nella vicenda all’ex capo della Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, ormai defunto, e che oggi sappiamo essere stato a libro paga Sisde con nome in codice Rutilius (considerato tra gli autori del depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio).

“La Barbera – raccontava Vincenzo Agostino – mi convocò di notte in questura intimandomi di dirgli tutto quello che sapevo perché altrimenti rischiavo la galera. Non ci ho visto più – ha ricostruito – e gli ho detto che erano loro che dovevano indagare e dirmi quello che era successo, a partire dagli appunti di Nino in cui c’era scritto ‘se mi succede qualcosa andate a controllare nel mio armadio’. Quegli appunti io non li ho mai ritrovati“.

