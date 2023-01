Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria

Stop all’incarico da 3 milioni e 750 mila euro alla Absolute Blue, impresa del Lussemburgo, per una mostra della Regione siciliana a margine del festival del cinema di Cannes.

Schifani dispone la revoca di tutti gli incarichi

Il presidente della Regione Renato Schifani, con nota indirizzata all’assessore regionale e al dirigente generale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, in relazione alla partecipazione della Regione Siciliana alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes, ha chiesto di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla Regione Siciliana.

La disposizione dopo gli accertamenti dell’avvocatura regionale

L’apposita e puntuale direttiva è conseguente all’accertamento ispettivo svolto dall’Avvocatura generale della Regione, che, in merito all’affidamento dell’evento “Sicily, Women and Cinema”, non ha ravvisato piena correttezza nell’applicazione dell’articolo 63 del Codice degli appalti, che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Oggi la Finanza in Assessorato

Qualche ora prima i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo si erano presentati all’assessorato al Turismo per prendere i documenti sull’affidamento diretto per l’evento di Cannes della Regione Siciliana.

Inchiesta della Corte dei Conti

Nei giorni scorsi la procura della Corte dei conti della Regione Siciliana, guidata da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sulla vicenda dell’ evento “Sicily, Women and Cinema” che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia, anche con una mostra fotografica, al festival cinematografico di Cannes.

Le interrogazioni all’Ars

Tra gli aspetti da chiarire anche quelli sollevati delle opposizioni in un’interrogazione all’Ars dai parlamentari del Pd, con in testa il capogruppo Michele Catanzaro.

Nell’interrogazione sono specificati i dettagli di alcune cifre, definite «spropositate per una singola mostra”, assegnate dall’assessore regionale al Turismo, Francesco Paolo Scarpinato, alla società lussemburghese Absolute Blue. Nell’interrogazione si snocciolano alcune voci di spesa: sarebbero previsti infatti oltre “311 mila euro per lo shooting fotografico da realizzare in Sicilia, 2 milioni e 700 mila per l’affitto di ‘Casa Sicilia’ e lo svolgimento di ‘vari eventi a Cannes’, 227 mila euro per ‘spese d’agenzia’.

Ed ancora 920 mila euro per ‘affitto salone e decorazione’, 306 mila per i pannelli pubblicitari, 511 mila per ‘animazioni e conferenza stampa’, 790 mila per la manodopera, ed infine 30 mila per le spese relative agli ospiti della Regione che andranno a Cannes”.