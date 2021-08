Installazione in memoria di Roberta Siragusa

Il 27 agosto al museo Pirro Marconi, nell’area del parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato verrà presentata ‘Invisibiles’, un’installazione fotografica che si offre come omaggio alla memoria di Roberta Siragusa, giovane vittima di femminicidio. L’installazione insieme a “Mia”. opera scultorea che sarà collocata nel museo civico “B. Romano” di Termini Imerese, costituisce un’opportunità di riflessione sul valore della vita e un omaggio alle donne, offerto dal parco archeologico.

Un progetto che invita alla riflessione

Il progetto artistico “Palermo in movimento”, curato da Angela Costanza, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione “Movimento Nuovo Senso Civico”, l’associazione “Archeoclub d’Italia – Himera”, il Lions club Termini Imerese Host e il patrocinio dei Comuni di Termini Imerese e Caccamo. “Palermo in Movimento”, con le opere dell’artista Blanca Matias, è un invito alla riflessione sulla realtà femminile attraverso codici comunicativi e linguaggi diversi. Un viaggio che analizza il rapporto con la donna attraverso il tempo e la memoria.

L’assessore Samonà: “Il passato per capire il presente”

“Per capire il presente – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – dobbiamo immergerci nel passato. Le istanze espresse dalle donne vanno comprese e interpretate in una prospettiva che può essere colta a pieno nel rapporto con la storia, anche attraverso le testimonianze che si trovano custodite nei musei, luoghi in cui la bellezza viene accolta, coltivata, preservata e mostrata. Il progetto, che vede collaborare diverse associazioni del territorio, è un omaggio alla memoria e vuole svolgere un ruolo di monito a non violare la sacralità della vita e l’armonia del creato”.

Il direttore del parco: “Analisi del fenomeno”

“Le opere analizzano il fenomeno della violenza di genere della nostra società in un tempo che, a partire dagli anni venti del secolo scorso ad oggi, ha costruito modelli ed esclusioni. L’opera ‘Invisibiles’ – dice Stefano Zangara, direttore del parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato – che abbiamo deciso di esporre al museo Pirro Marconi è un modo di celebrare la vita e riallacciare la nostra esistenza a modelli storici di bellezza”. Il Vernissage di ‘Invisibiles che si svolgerà il 27 agosto 2021 alle 16 verrà aperto da una performance dell’autrice Blanca Matias.