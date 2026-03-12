Gli agenti della polizia municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 chilometri orari. I controlli sono stati eseguiti con il Telelaser in viale Ercole all’altezza dell’ippodromo.

Il motociclista è stato fermato mentre sfrecciava tra le auto. I controlli continueranno soprattutto nei confronti dei monopattini e gli scooter elettrici, spesso modificati per viaggiare senza l’uso dei pedali o a velocità superiori ai 20 chilometri orari previsti. La polizia municipale impiegherà pattuglie in moto civetta senza livrea e l’appoggio di ufficio mobile della polizia stradale.

Nei controlli in strada saranno impiegate diverse pattuglie contro la sosta selvaggia e per multare i mezzi in circolazione, senza copertura assicurativa e revisione o gravati da fermo amministrativo o fiscale. Saranno utilizzate le nuove apparecchiature Lince Traffic di dotazione e un consistente numero di pattuglie per la contestazione delle infrazioni.

“La polizia municipale – dice il comandante Angelo Colucciello – si adopera in ogni modo per tutelare la sicurezza della collettività. Negli incidenti rilevati parecchi sono i veicoli scoperti da assicurazione o non in regola coi documenti. Per questo motivo spesso automobilisti e motociclisti tentano di darsi alla fuga. I controlli serviranno a ridurre il numero dei mezzi non in regola in circolazione”.

I controlli dei mezzi a due ruote o di micromobilità elettrica, cosi come pure i controlli sulla velocità con apparecchiatura Telelaser e contestazione immediata sul posto, necessitano l’impiego di grandi risorse umane, che vengono dosate per far fronte a tutte le incombenze cui quotidianamente la Polizia Municipale è sottoposta.