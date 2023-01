La Polizia Municipale ha sanzionato quattro locali della movida durante un controllo ispettivo lo scorso fine settimana. Uno di questi locali, situato in piazza San Carlo/piazza Rivoluzione, è stato sanzionato su segnalazione dei residenti. Al momento del controllo, vi era in corso un evento musicale abusivo con la presenza di numerose persone. È emerso che il locale era privo della necessaria agibilità e della licenza del questore, e dei requisiti di sicurezza e prevenzione incendi. La Polizia ha quindi interrotto immediatamente l’attività e sequestrato il locale, sigillandolo e sequestrando anche l’impianto di amplificazione. È stata fatta comunicazione di notizia di reato per diverse violazioni penali e il locale è stato chiuso con l’apposizione di sigilli. Il titolare è stato sanzionato.

Sospesa attività in via Lincoln

Nel locale di via Lincoln venivano somministrate, oltre l’orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche in modalità assistita al banco. In particolare, sono stati identificati due clienti a cui erano stati somministrati illecitamente bevande superalcoliche per il consumo sul posto. È stata disposta la sospensione dell’attività.

Due chiusure in via Teatro Santa Cecilia

Nel primo locale di via Teatro Santa Cecilia era in corso un evento musicale con musica amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi clienti. Sono emerse violazioni ed è scattato il sequestro amministrativo, con apposizione di sigilli, di 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer. Con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Sanzioni ai titolari

Nel secondo locale di via Teatro Santa Cecilia, all’atto del sopralluogo era in corso un evento musicale, con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Anche qui sono emerse violazioni per l’illecita attività d’intrattenimento musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. È scattato il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di 4 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. Con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.