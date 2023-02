La polizia municipale scopre gravi violazioni igieniche

Nuovi controlli alla movida Palermitana, trovati persino topi, escrementi e insetti all’interno di un locale. Denuncia per il titolare e chiusura immediata. L’operazione è della polizia municipale nel week-end scorso. In altri 4 locali del centro scoperte varie altre violazioni. Fioccano segnalazioni alla Procura, chiusure e sanzioni amministrative.

In via Maqueda

la situazione più grave in un’attività tra via Maqueda e piazza Bellinie. Emerse gravi violazioni igienico sanitarie. Nell’area della somministrazione di cibi e bevande e nel deposito alimenti del locale si rilevava la presenza di topi, insetti ed escrementi su tutta la pavimentazione. Inoltre, un topo è stato trovato morto, in decomposizione, all’interno di un contenitore di alimenti. Varie provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive di indicazioni sulla tracciabilità e, per questo, potenzialmente nocive. Inoltre, gli alimenti, i rifiuti organici e i rifiuti ingombranti non erano separati in maniera adeguata ad impedire il rischio di contaminazione. Un cospicuo quantitativo di derrate alimentari, ormai marce, erano state divorate dai topi.

Anche abusivismo

I caschi bianchi hanno inoltre trovato un soppalco con travi in metallo abusivo, senza collaudo e quindi pericolosa per i clienti. Segnalate alla Procura le gravi violazioni, stabilita la chiusura immediata del locale e il suo sequestro. Titolare denunciato per una sfilza di reati e contestazioni sanzioni amministrative per quasi 5 mila euro.

L’esposto dei residenti

Nel locale di via La Lumia gli agenti sono intervenuti su esposto dei residenti. In corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito. All’interno trovati numerosi clienti. Si occupava, inoltre, con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell’attività, l’intera porzione di marciapiede e di sede stradale antistante. In questo modo si costringevano i veicoli a deviare in un’altra strada. Per il titolare una denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico e danneggiamento del marciapiede comunale.

Raffica di sanzioni

Inoltre contestazioni sanzioni per mancanza dell’autorizzazione (Scia) sanitaria all’esterno e illecita occupazione di suolo pubblico per un totale di 1.173 euro. A questo si aggiunge anche violazione regolamento Dehors, assenza di relazione fonometrica e istallazione abusiva di tenda solare per multe pari a 450 euro. Ad essere sequestrata inoltre l’attrezzatura musicale. Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

In via Quintino Sella

Anche in un locale in via Quintino Sella era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte oltre l’orario consentito. In questo caso sono scattate solo sanzioni amministrative. In totale 100 euro per assenza di relazione fonometrica e sequestro amministrativi apparecchiature musicali. Anche qui chiusura di 5 giorni.

In corso Vittorio Emanuele

In un locale tra corso Vittorio Emanuele e Quattro Canti venivano somministrate, oltre l’orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche al banco. Inoltre, il titolare dell’attività era assente perché da mesi all’estero. Chi lo sostituiva era privo del prescritto titolo professionale per la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande. Per questo, non avendo i requisiti prescritti dalla normativa vigente, l’esercizio commerciale è stato immediatamente sospeso. Elevate sanzioni amministrative per quasi 10 mila euro.