controlli in 3 locali, elevate multe per 40mila euro

Continua senza soste, l’attività di controllo predisposta dal comandante Gabriele Marchese sulla regolarità amministrativa delle attività commerciali e sul rispetto del riposo notturno dei residenti.

Sabato notte gli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive ha eseguito degli accertamenti in tre locali, rispettivamente ubicati in via Mater Dolorosa, in via Divisi ed in via Trabia.

Il bilancio finale degli interventi è stato di tre persone denunciate all’autorità giudiziaria, immediata chiusura di una discoteca abusiva, 2 sequestri di apparecchiature musicali e circa 40.000 euro di sanzioni.

In via Mater Dolorosa, a Pallavicino, gli agenti hanno individuato una discoteca abusiva.

Alla verifica delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, il titolare risultava sprovvisto delle certificazione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo e di quella antincendio; inoltre il locale risultava sprovvisto di uscite di sicurezza.

Accertato quindi il grave pregiudizio per l’incolumità e la sicurezza dei presenti, gli agenti hanno proceduto allo sgombero del locale dagli avventori.

Veniva dunque interrotta l’attività danzante in corso, facendo defluire il pubblico, circa 400 persone, verso l’esterno dei locali.

Altresì sono stati sequestrate le apparecchiature musicali e l’organizzatore dell’evento è stato denunciato per l’attività abusiva di discoteca e disturbo della quiete pubblica.

In via Divisi, il titolare di un pub con intrattenimento musicale, riscontrato l’alto volume nelle ore notturne, è stato denunciato dagli agenti per disturbo della quiete pubblica e sono state sequestrate le apparecchiature musicali. Sono state altresì comminate sanzioni per un importo totale di oltre 7.000 euro perché il titolare non disponeva delle previste certificazioni fonometriche, dell’apparecchio per l’alcol test , delle tabelle alcolemiche e delle tabelle degli orari del locale.

Inoltre, sebbene in possesso di autorizzazione alla ristorazione, esercitava abusivamente la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dei locali, senza la necessaria certificazione sanitaria ed occupando abusivamente circa 50 metri quadrati di suolo pubblico con tavoli e sedie.

In via Trabia, infine, sono state comminate sanzioni per un importo totale di oltre 13.000 euro per diverse irregolarità riscontrate nell’uso delle autorizzazioni.

Il titolare è stato denunciato per le dichiarazioni mendaci contenute nella segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Suap, lo sportello unico attività produttive.

L’ampiezza dei locali superava di circa 42 metri quadrati quella dichiarata e al posto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, di fatto veniva esercitata l’attività di market alimentare.

Inoltre venivano servite bevande alcoliche e superalcoliche oltre l’orario consentito ed all’interno del locale non venivano esposte le tabelle alcolemiche e non vi era disponibilità per gli avventori di apparecchiatura per l’alcol test. E’ stata altresì accertata la mancata esposizione degli ingredienti degli alimenti esposti alla vendita e dei prezzi praticati al pubblico.-