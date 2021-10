L’iniziativa del Movimento difesa del cittadino

Un supporto educativo ma anche in termini di ascolto, di prestazioni psicologiche in presenza o a distanza, per adolescenti, giovani, adulti della Sicilia. E’ lo scopo del progetto “Bua Via” lanciato a giugno dal coordinamento siciliano del Movimento Difesa del Cittadino con l’attivazione di sportelli informativi, di un numero verde 800588665 da contattare in orari di ufficio e di un sito, www.buavia.it, dove tutti possono facilmente rispondere alle domande di un questionario online che permette di comprendere quale è stato l’impatto del covid nella propria vita, al di là se si è stato contagiati o meno dal virus.

Dove vedere la conferenza

Domani pomeriggio, 14 ottobre, alle ore 16,30 si terrà una conferenza online, sulla pagina facebook del Movimento Difesa del Cittadino Sicilia (https://www.facebook.com/Movimento-difesa-del-cittadino-111258917860114) dal titolo “Aspetti psicologici legati al covid” con l’intervento dei rappresentati siciliani del Movimento Difesa del Cittadino, della Regione e di altri organismi che collaborano al progetto. Tra i partecipanti all’appuntamento online anche Daniele La Barbera e Caterina La Cascia, entrambi del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.