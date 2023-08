Tragedia in autostrada nel Palermitano, si accosta e muore

Redazione di

19/08/2023

Un automobilista muore lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco dopo lo svincolo di Partinico. Sarebbe stato colto da un malore improvviso, ha fatto appena in tempo ad accostarsi con l’auto che stava guidando. Ma è spirato poco dopo essersi fermato. I soccorsi sono stati immediati ma inutili, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere.

Forse un infarto

La vittima è un 46enne di Palermo, Francesco Di Piazza. Era alla guida di un’auto e stava procedendo in direzione Palermo nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe accusato un malore all’improvviso, forse caudato da un infarto. Prima di perdere conoscenza è riuscito appena in tempo ad accostarsi con il mezzo sulla corsia di sorpasso. Una manovra importante perché ha evitato di lasciare l’auto al centro della carreggiata, con possibili ripercussioni sul traffico. La sua manovra è stata vista dagli altri automobilisti che hanno subito intuito che qualcosa non andava. Ecco perché sono stati subito chiamati i soccorsi.

I soccorsi

L’ambulanza è giunta in pochi minuti sul posto. I sanitari hanno provato a rianimarlo in quanto il 46enne aveva già perso conoscenza al loro arrivo. Purtroppo per lui, nonostante le manovre salva vita, non c’è stato più nulla da fare.

Nel Trapanese altra fatalità

Appena 24 ore prima un’latra fatalità, questa volta nel Trapanese. Muore mentre fa jogging e si accascia davanti agli occhi inorriditi di turisti e bagnanti sul lungomare di Erice. E’ accaduto ieri mattina, la vittima un uomo di 59 anni. E’ rimasto stroncato da un malore, mentre correva sul lungomare Dante Alighieri. L’uomo stava percorrendo il tratto davanti all’università quando si è accasciato sotto lo sguardo dei tanti bagnanti e dei passanti che hanno dato l’allarme. È stato subito soccorso da un medico che passava dalla zona che ha provato a rianimarlo ma prima dell’arrivo del 118 l’uomo è morto.