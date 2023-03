Muore improvvisamente l’avvocato Barrale, il dolore di Belmonte “Addio grande e affettuoso uomo”

12/03/2023

Dolore a Belmonte Mezzagno per la morte improvvisa dell’avvocato Salvatore Barrale. Il legale era conosciuto da tutti in paese. Persona cordiale, gentile sempre disponibile. Tantissimi i messaggi sui social per la perdita.

“Ancora attoniti, – scrivono nel gruppo di Belmonte fede e tradizione il nostro pensiero va alle famiglie Barrale e Cusimano alle quali porgiamo le nostre condoglianze per la scomparsa di Salvatore, noto professionista belmontese”.

“Un uomo sempre affettuoso e sorridente – scrive Rocco Chinnici – con un grande amore per la sua famiglia. Condoglianze alla famiglia”.

“Mi dispiace tantissimo – scrive Enza – condoglianze alle famiglie Cusimano e barrale riposi in pace avvocato Salvatore Barrale”.

“Sentite condoglianze alle famiglie Barrale e Cusimano, – scrive Benedetto – per la perdita di Salvatore che riposa in pace e possa contemplare il volto di Dio”.

“Un’altra grande perdita per tutta la comunità – dice Dorotea – Sentite condoglianze a tutta la famiglia”. – scrive Giuseppe – Sentite Condoglianze alla famiglia. Eterno riposa. Ciao Avvocato Barrale. Sentiremo la sua mancanza. Ci dispiace tanto stupenda persona – Margherita – e grande Amico sentite condoglianze”.

“Mi dispiace tantissimo per la scomparsa dell’avvocato Barrale – dice Giuseppe – Grandissima e bellissima persona. Condoglianze alla famiglia”. I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella chiesa Madre del santissimo Crocifisso.