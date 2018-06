Maria Teresa Buttitta 83 anni, è morta la scorsa notte in ospedale dopo che il 3 maggio scorso era stata falciata da una moto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, nella zona residenziale di Palermo.

L’anziana, che era stata ricoverata all’ospedale Villa Sofia, nello scontro si era procurata diverse fratture in tutto il corpo, oltre a un trauma cranico.

L’incidente era avvenuto intorno alle 12.45 del 3 maggio scorso all’altezza del civico 32 di via Aquileia. L’anziana, che non risiede a Palermo, stava andando in visita da alcuni parenti che abitano a pochi passi dal luogo dell’impatto.