L'incidente in una ditta della zona industriale

Incidente sul lavoro in via Ingham a Brancaccio a Palermo. Un operaio di una ditta della zona industriale sarebbe finito dentro un autocompattatore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per tirare fuori l’operaio e affidarlo ai sanitari del 118. I medici hanno cercato di rianimarlo. Le sue condizioni sono gravissime.

Pare che l’operaio stesse riparando il mezzo per la raccolta dei rifiuti quando è finito dentro. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

E’ morto l’operaio di 48 anni finito dentro un autocompattatore. L’uomo di origini marocchine stava lavorando ad un mezzo della raccolta rifiuti quanto è finito dentro.

I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo ma è morto. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

Chi è la vittima

La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è Mohamed Boujdouni, 48 anni nato a Marracash in Marocco. L’operaio della ditta Eurotech che si trova in via Ingham a Palermo e stava riparando un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo.

L’uomo è morto schiacciato dalla barra del mezzo per la raccolta dei rifiuti.

Nella mattina palermitano cade dal quarto pieno

Questa mattina era già stato registrato un altro incidente forse di tipo domestico. Un palermitano di 52 anni è caduto dal quarto piano in piazza Scaffa a Palermo. L’uomo è caduto nel lucernario. Nonostante la caduta da un’altezza così alta l’uomo è rimasto vivo. La caduta gli ha causato la fratture delle gambe e il ricovero in ospedale.

Precedenti incidenti sul lavoro

Ci sono diversi precedenti di incidenti simili soprattutto sul lavoro. Una settimana fa un incidente sul lavoro si era verificato all’interno di una azienda agricola sulla Provinciale 25 tra Ragusa e Marina di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, un operaio si trovava in cima ad una capannone che avrebbe dovuto tinteggiare, quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio finendo per terra.

In elisoccorso a Catania

Un impatto violentissimo, la vittima è stata soccorsa dai colleghi di lavoro ma viste le sue condizioni si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento dell’operaio nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Operaio in gravi condizioni

L’uomo, secondo alcune testimonianze, è in gravi condizioni ma i medici non intendono sbilanciarsi sulle sue capacità di recupero.

Inchiesta della Procura

E’ stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Ragusa che intende accertare se l’operaio stesse operando secondo i parametri previsti dalle norme a tutela della sicurezza nel lavoro. Saranno eseguite delle ispezioni sul luogo dove è avvenuto l’incidente per svelare eventuali responsabilità ma determinanti potrebbero essere i racconti delle persone che si trovavano in quell’azienda.

