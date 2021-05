Dramma nelle campagne di Cianciana, uomo di 62 anni muore schiacciato dal trattore

Ignazio Marchese di

15/05/2021

Agostino Ciaccio, 62 anni, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava al lavoro in un podere. L’incidente è avvenuto in un terreno lungo la provinciale tra Cianciana ed Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso il ferito all’ospedale Civico di Palermo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo si trova adesso nella camera mortuaria dell’ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cammarata. Nei giorni scorsi ci sono state altre tre vittime in Sicilia sempre con un trattore. Il 9 maggio era morto un insegnante in pensione Gaetano Bonanno, 68 anni, anche lui schiacciato da un trattore nella frazione agrigentina di Montaperto. L’11 maggio a perdere la vita era stato Orazio Iabichino di 21 anni, giovane di Modica, caduto da un trattore sul quale viaggiava come passeggero sulla strada Gisana Zappulla. Ieri un uomo di 73 anni Antonino Ienna morto schiacciato da un trattore in contrada Balata a Sambuca di Sicilia.

