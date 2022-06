Appuntamento davanti allo stadio il 30 giugno

A pochi giorni dall’atto vandalico che ha rovinato il murales a tinte rosanero realizzato da 30 artisti professionisti alla cancellata in ferro e plexiglass dello stadio Renzo Barbera, il Palermo chiama a raccolta gli appassionati.

Appuntamento il 30 giugno alle 18 al Barbera

L’appuntamento è per giovedì 30 giugno a partire dalle 18 al piazzale dell’impianto di viale del Fante. I tifosi presenti decoreranno una parete nera con la propria impronta delle proprie mani con la vernice rosa.

Un’impronta rosanero

Grandi e piccoli tifosi rosanero, quindi, diventeranno artisti per un giorno, e lanceranno un messaggio. Dimostrare a chi vuole distruggere il bello che a lasciare il segno sono i veri appassionati, a volto scoperto ed alla luce del giorno. È chiara la critica aspra – non potrebbe essere diversamente – a chi ha imbrattato il murales. L’autore del gesto è già stato individuato dalla Digos grazie alle immagini di videosorveglianza.

Il Palermo ha raccolto l’ondata di solidarietà per l’insulso gesto degli autori del deturpamento dell’opera di oltre 400 metri che da qualche giorno decora la cancellata dello stadio.

Alcuni artisti lavoreranno sulle pareti deturpate del murales

Nel frattempo gli artisti Giulio Rosk e Luca D’agostino lavoreranno sulle pareti deturpate per cancellare le scritte del vandalo e ripristinare le opere artistiche rovinate. Il murales è nato dal lavoro dai 30 artisti di fama internazionale che hanno partecipato al FestiGraff. L’iniziativa si è svolta all’interno del Palermo Festival che pochi giorni fa ha riportato i concerti al Renzo Barbera.

Il messaggio del Palermo

Questo un estratto del comunicato del club rosanero. “Vogliamo prendere la parola indignazione e lasciare solo la parte che ci piace di più: azione. Visto che in tantissimi ci avete chiesto come ‘dare una mano’, vi prendiamo in parola: giovedì 30 giugno alle 18 vediamoci tutti nel piazzale dello stadio, decoreremo tutti insieme una grande parete nera lasciando con la vernice rosa un’impronta delle nostre mani. Grandi e piccoli tifosi rosanero diventeranno “artisti” per un giorno, per dimostrare a chi vuole distruggere il bello che a lasciare un segno siamo più bravi noi, e lo facciamo a volto scoperto e alla luce del giorno”.

Ed inoltre: “Centinaia di mani di tifosi e persone per bene contro poche mani di criminali ignoranti: arrendetevi, questa partita contro di noi non la potrete vincere mai. Ci vediamo giovedì!”.