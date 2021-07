C’è la Notte europea dei Musei, al Salinas di Palermo si entra con 1 euro

Redazione di

02/07/2021

Il Museo archeologico Salinas di Palermo aderisce alla Notte europea dei Musei e sabato apre in notturna al costo di 1 euro. La 17esima edizione della Notte dei Musei In occasione della XVII edizione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, e in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, sabato 3 luglio apertura straordinaria serale del Museo archeologico Salinas dalle 20 a mezzanotte con ingresso al costo simbolico di 1 euro. Al Salinas la storia del Mare Nostrum Sarà una splendida occasione per riscoprire le sale e le collezioni, i reperti che raccontano la storia del Mediterraneo, la Pietra di Palermo con su incisi i nomi dei faraoni, i ritrovamenti dagli scavi di Selinunte, le Metope esposte nella ritrovata Agorà. Senza contare che di notte acquista tutto un sapore diverso, persino i due chiostri sembrano attendere il pubblico in gran segreto, per regalare uno spazio verde dove respirare, nel cuore della città. Al Museo visite guidate Sarà anche possibile partecipare a due visite guidate alle 21 e alle 22, condotte da CoopCulture che si concluderanno con un calice di vino nella caffetteria affacciata sull’antico chiostro seicentesco.

Il Museo archeologico Salinas di Palermo aderisce alla Notte europea dei Musei e sabato apre in notturna al costo di 1 euro.

La 17esima edizione della Notte dei Musei

In occasione della XVII edizione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, e in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, sabato 3 luglio apertura straordinaria serale del Museo archeologico Salinas dalle 20 a mezzanotte con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Al Salinas la storia del Mare Nostrum

Sarà una splendida occasione per riscoprire le sale e le collezioni, i reperti che raccontano la storia del Mediterraneo, la Pietra di Palermo con su incisi i nomi dei faraoni, i ritrovamenti dagli scavi di Selinunte, le Metope esposte nella ritrovata Agorà. Senza contare che di notte acquista tutto un sapore diverso, persino i due chiostri sembrano attendere il pubblico in gran segreto, per regalare uno spazio verde dove respirare, nel cuore della città.

Al Museo visite guidate

Sarà anche possibile partecipare a due visite guidate alle 21 e alle 22, condotte da CoopCulture che si concluderanno con un calice di vino nella caffetteria affacciata sull’antico chiostro seicentesco.