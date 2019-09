si esibiranno dodici giovani artisti

Sabato 14 settembre alle 21 al Teatro Jolly di Palermo serata di gala della 41° edizione del ‘Cantamare’, la ‘kermesse musicale’ diretta e organizzata da Gianni Contino che anche quest’anno ne curerà la regia.

Alla manifestazione, dove interverranno numerosi ospiti di fama nazionale e internazionale, si esibiranno dodici giovani artisti in concorso.

La formula “itinerante” con cui è stato ideato il Cantamare ha permesso alla manifestazione nata in un albergo di Mondello, di crescere e trovare il successo da Palermo a Trapani, da Cefalù (per dieci edizioni con ampie coperture Rai-Tv) ), a Carini, Casteldaccia e altri scenari per tornare infine a Palermo. E intanto nasceva il gemellaggio con il “Festival of Song New York”, che ha proiettato la creatura di Gianni Contino oltre Oceano.

I dodici finalisti sono: Barbara Abbondante, Giorgia Califano, Giacomo Caruceru, Noemi Di Stefano, Asia Di Venanzio, Marcello Di Cara, Elena Lena, Elisa La Chiusa, Martina Pellegrino, Catia Sala, Angela Vicari e Marica Viviano.

Saliranno sul palco del Jolly per contendersi i trofei riservati ai vincitori delle due categorie, cover e inediti, e i relativi viaggi a New York per esibirsi durante il “Festival of song” organizzato da Silvana Romania e gemellato con il Cantamare.

Molti gli altri premi per i primi classificati scelti da una giuria qualificata, mentre la serata, che prevede numerosi prestigiosi ospiti tra i quali il coreografo e ballerino russo, Andrei Tunekov, la vincitrice del “Festival Of Song New York 2019”, Krysta Ferrara, il cantante e sosia ufficiale di Domenico Modugno, Lino Zinna, il cantautore Salvo Maltese, il Gruppo Danza “My Space”, con coreografie di Loredana Carollo, Silvia Celano ed il suo corpo di ballo orientale Al Khamsa.

La serata sarà condotta da Giusi Randazzo e Davide Antico.