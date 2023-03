I controlli della polizia municipale a Palermo

Nuovi controlli e chiusure nella movida selvaggia del centro storico di Palermo. Vigili urbani ancora in azione nella notte, ad emergere le solite violazioni legate alle emissioni sonore e alle limitazioni di orario.

Dove i controlli

Gli agenti della polizia municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, nei giorni scorsi sono intervenuti in quattro locali. Le attività dislocate nelle vie Alloro, Alessandro Paternostro, Divisi e Galileo Galilei. Nei locali ispezionati, al momento del sopralluogo, erano in corso eventi musicali con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte. Attività che era in corso oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi clienti all’interno.

I sequestri

I caschi bianchi hanno applicato il sequestro amministrativo cautelare. I sigilli apposti alle apparecchiature elettroacustiche musicali, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. Inoltre emesso un verbale di contestazione di 50 euro, con ulteriore verbale di altre 50 euro per fonometria difforme.

In arrivo anche la chiusura

Successivamente, con ordinanza del Suap, lo sportello unico delle attività produttive, sarà applicata la sanzione accessoria delle chiusure coatta di giorni 5 delle attività irregolari nella movida. Immediata l’interruzione degli eventi abusivi di intrattenimento musicale.

La discoteca abusiva

Si susseguono numerosi i controlli a Palermo proprio per arginare la movida selvaggia. L’ultimo appena qualche giorno fa. Gli agenti della polizia municipale e i militari della guardia di finanza hanno chiuso un locale abusivo a Palermo e sospesa l’attività per 5 giorni in altri due pub. L’intervento è stato richiesto dai residenti esasperati per il caos provocato dalla movida. In piazza Rivoluzione il titolare aveva aperto una nuova attività accanto al locale sequestrato con lo stesso nome e la stessa attrezzatura. Sono scattate denunce penali e sanzioni amministrative per 3.500 euro. Anche in un locale in via Quintino Sella sono scattate denunce e multe per duemila euro. In via Lanza di Scalea sequestrata una discoteca abusiva. La procura ha disposto il sequestro penale dell’attività e i sigilli all’impianto acustico di amplificazione e diffusione sonora. Sono state elevate sanzioni per 900 euro.

