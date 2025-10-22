A Palermo la nuova apertura nel gennaio 2026

La catena di ristoranti a tema musicale sbarca sull’isola: Hard Rock Café apre in centro a Palermo il prossimo gennaio. Uno dei ristoranti più famosi a livello internazionale, ormai presente in gran parte delle grandi città italiane, sceglie il capoluogo come nuovo territorio su cui investire. L’Hard Rock Café sorgerà nel cuore della città, in via Maqueda, all’interno del palazzo storico che fino a qualche anno fa ospitava un negozio Ovs. A darne la notizia, il quotidiano La Repubblica.

Nuovi posti di lavoro

Oltre a diventare un punto di riferimento per gli amanti della musica rock a cui il locale si aspira, la nota catena ha già aperto le candidature per diverse figure lavorative. Sul sito ufficiale sono state pubblicate numerose offerte di lavoro per Palermo: dal responsabile dell’area vendite e marketing, al responsabile di cucina, dall’operation manager agli assistenti del direttore generale.