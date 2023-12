Il programma

Spettacoli, concerti di Natale, laboratori e folclore per le festività natalizie ad Ustica. Anche quest’anno il Comune di Ustica ha realizzato un programma pieno di musica e divertimento per i suoi abitanti che si svolgeranno da giorno 8 dicembre al 7 gennaio 2024. Oltre alla realizzazione del famoso albero di Natale ubicato a piazza Umberto I e la costituzione del presepe, non mancano gli spettacoli di magia ideati per i più piccoli, il concerto gospel e le rappresentazioni danzanti.

Le attività organizzate termineranno giorno 7 gennaio con il “laboratorio sculture e bolle di sapone”. Nell’isola, pochi giorni prima del 25 dicembre, gli abitanti si alzano all’aurora in corteo, accompagnati dal suono della chitarra, percorrono i vicoli cantando le canzoni di Natale. A conclusione della novena, è usanza riunirsi in casa di una famiglia che apre le porte per offrire ai cantori e al loro seguito una colazione con latte caldo, caffè, torte e biscotti fatti in casa, poi è rituale, la messa mattutina.

Il programma natalizio

8 dicembre h 17 -Accensione grande albero luminarie

9 dicembre h 19 -Spettacolo magia e fantasie, giocoleria equilibrio

13 dicembre h 21 -art academy- varietà teatro e danza- la magia del Natale 17-18 dicembre h.10:00/12:00/16:00 – 20:00

18 dicembre h 21 -concerto di Natale gruppo bandieristico San Bartolomeo

20 dicembre h 18:00 -il mago tutto matto

21 dicembre h 18:00 -laboratorio circense

22 dicembre h 18:00 -babbo natale con la sua slitta piena di doni

23 dicembre h 18:00 -babbo natale con la sua slitta piena di doni

27 dicembre h 18:00 -laboratorio teatrale

27 dicembre h 21:00 -concerto gospel

30 dicembre h 21:00 -dj set musica e non solo

6 gennaio h 12:00 -arriva la befana

7 gennaio h 17:00 -sculture e bolle di sapone

