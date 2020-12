"Sarà una sostituzione"

Entro il 2020 la giunta regionale potrebbe subire una modifica per quel che riguarda alcuni nomi. Una richiesta arrivata dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè al Governatore che di “rimpasto” non ne nuove sentir parlare. “Si tratta della sostituzione di qualche assessore ma non sarà un rimpasto”. Queste le parole di Musumeci a margine della presentazione dell’iniziativa di solidarietà a Palazzo d’Orleans in favore delle famiglie dei medici deceduti a causa del Covid.

Alla fine della cerimonia il presidente si è soffermato a parlare con i giornalisti. Musumeci ha confermato di avere già avuto alcune interlocuzioni con il presidente dell’Assemblea regionale, chiarendo che a breve potrebbero essere sciolte le riserve sulla sostituzione di qualche rappresentante della squadra di governo. “Mi sono incontrato con Miccichè e tutto andrà attraverso le esigenze del governo – ha specificato Musumeci -. Dobbiamo farla la sostituzione. Non si tratta di un rimpasto della giunta ma della sostituzione di qualche assessore”.

“Il 2021 l’anno del rimpasto? Non ce ne sarà. C’è rimpasto se c’è un problema o una variazione nella maggioranza. C’è solo una richiesta di Forza Italia di modifica dell’assetto assessoriale, perché ci sono province che devono avere la possibilità di essere rappresentate in giunta. Spero di non dovere arrivare all’anno prossimo: ci siamo sentiti col presidente Musumeci, non ci sono problemi, aspetto che lo faccia”. Queste le parole di Miccichè ieri nel corso del consueto appuntamento di fina anno con i giornalisti, parlando della attuale situazione politica siciliana alla luce degli ultimi sviluppi e delle voci di un probabile rimpasto.

“Rimpasto in Giunta? Mi pare di sì. Comunque, il presidente Musumeci ha sempre evitato di parlare di rimpasto. Non c’è da rimpastare ma da sostituire gli assessori non per demerito ma per turn over di province rappresentate”. Così Gaetano Armao, assessore all’Economia della Regione Siciliana, ospite di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it.