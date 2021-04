La carica è ancora ad interim

Il Movimento 5 Stelle ma anche i sindacati Fsi-Usae chiedono al presidente della Regione Nello Musumeci – che ha dichiarato di voler tenere l’interim a tempo indeterminato – di nominare in tempi brevissimi il nuovo assessore alla Salute. La carica è rimasta vacante dopo lo scandalo relativo alle false cifre sui contagi comunicate da funzionari regionali che ha costretto alle dimissioni di Ruggero Razza.

Il capogruppo del M5S al’Ars, Giovanni Di Caro e i componenti della commissione Salute di palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa ed Antonio De Luca, affermano: “I preoccupanti dati sull’emergenza Covid e la freschissima zona rossa istituita a Palermo dicono senza mezzi termini che siamo nel bel mezzo della tempesta. Non possiamo permetterci, in circostanze drammatiche come questa, di avere un assessore, il presidente della Regione, a mezzo servizio, che deve occuparsi, spesso male, di mille altre cose”.

Continuano: “É pazzesco trovarsi in piena guerra alla pandemia senza un generale che coordini h 24 le operazioni. Generale che, a quanto ci pare di capire, non arriverà a breve, se e vero, come è vero, che Musumeci ha dichiarato di volere tenere la delega alla Salute ad interim finché lo riterrà opportuno. A dire che è inopportuno sono i dati sulla pandemia, che sono drammatici, il presidente ne prenda atto e nomini immediatamente il nuovo assessore alla Salute, o, molto meglio, si dimetta, visto che non gode più nemmeno della fiducia della sua maggioranza”.

Lo chiede anche la Fsi-Usae Sicilia

Anche la segreteria regionale della Fsi-Usae Sicilia, Federazione Sindacati Indipendenti, organizzazione costituente della Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei invoca al più presto la nomina di un nuovo assessore alla Sanità. La sigla chiede formalmente al presidente della Regione di riaprire urgentemente il tavolo di confronto e trattativa sulla sanità.

“Da dicembre dello scorso anno stiamo attendendo che l’assessorato regionale della salute, provveda a convocare le organizzazioni sindacali – scrivono in una nota – i lavoratori con i rispettivi rappresentanti meritano rispetto e vera interlocuzione. Non possiamo accettare atteggiamenti silenti che non rispondono alle buone e previste relazioni sindacali. Non vorremmo minimamente pensare che il modus operandi sia di relegare il sindacato ad un mero ruolo marginale”.

La nota si chiude con queste parole: “Musumeci dovrà nominare un nuovo assessore regionale, al più presto per colmare il vuoto lasciato all’assessorato regionale della salute da Ruggero Razza, dimissionario. L’assessorato più importante non può restare senza guida”.