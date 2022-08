lo ha detto a terrasini durante la visita di stamattina

“La visita di oggi potrebbe essere una delle ultime di questa legislatura”. Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, rivolgendosi al sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, alla giunta e ai consiglieri comunali con in testa il presidente del Consiglio, Marcello Maniaci durante la visita ufficiale di oggi nel comune alle porte di Palermo.

Sempre più probabili le dimissioni anticipate

Sembrano ormai sempre più probabili, infatti, le dimissioni anticipate di Musumeci per consentire l’election day il 25 settembre con l’accorpamento di regionali e Politiche.

L’aula dell’Ars convocata per domani alle 11

L’aula dell’Ars è stata convocata per domani dal presidente Miccichè alle 11 con all’ordine del giorno “possibili comunicazioni del presidente della Regione”.

Intanto arrivano 6 milioni per il sottopassaggio ferroviario

“Nella seduta di giunta di oggi delibereremo la somma di sei milioni di euro per il sottopassaggio ferroviario nel comune di Terrasini”. Ad annunciarlo è stato Musumeci durante la sua visita. “Il presidente ha il dovere di testimoniare la vicinanza agli enti locali. Purtroppo, la pandemia ha limitato queste visite. A Terrasini – ha concluso il presidente – il mio governo, in questi anni, non è stato ingeneroso nel finanziare interventi e opere pubbliche”.

Musumeci saluta e sbatte la porta

Il dado è tratto, saranno dimissioni quelle del Presidente della Regione Nello Musumeci. La decisione è stata presa nonostante la contrarietà di tutti, ma proprio tutti, i partiti. Il Presidente della Regione saluta educatamente ma se ne va sbattendo la porta.

Le comunicazioni ufficiose

Già ieri sera, anzi notte, alla fine della maratona d’aula per approvare le variazioni di bilancio aveva fatto sapere ai suoi assessori che oggi avrebbe voluto parlare loro. Adesso li ha convocati. Ma non si tratta di una giunta di governo. Forse lo diventerà se sarà necessario adottare gli ultimi provvedimenti ufficiali in regime non di ordinaria amministrazione. In quel caso sarà convocato il segretario di giunta e redatto un verbale.

Ma la convocazione serve solo al Presidente per raccontare nel dettaglio agli assessori le sue intenzioni in un incontro faccia a faccia. Ai ‘suoi’ assessori Musumeci sente di dovere questa cortesia, questa spiegazione dei motivi delle sue scelte.

Come detto, Miccichè ha convocato l’aula dell’Ars per domani alle 11.

Ma Musumeci domani mattina ha già assunto impegni istituzionali. L’ultima giornata sarà dedicata ad almeno due inaugurazioni. Per questo chiederà con una lettera al presidente Miccichè di spostare la seduta alle 15 o, al massimo, alle 16, sempre di domani.

La road map delle dimissioni

Musumeci comunicherà agli assessori come intende procedere con queste dimissioni. Insomma se andrà o meno in aula a comunicarle al Parlamento oppure lo farà semplicemente con lettera protocollata e dimissioni irrevocabili e contemporanea indizione dei comizi (quest’ultimo passaggio si farà in giunta, magari oggi stesso). L’ufficialità, però, non dovrebbe essere data prima di domani anche se la lettera potrebbe essere firmata già stasera. C’è un’ultima inaugurazione ufficiale da fare prima.