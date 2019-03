“Musumeci dove sei?” ed altri cori irripetibili scandiscono la protesta degli operai Blutec oggi a Termini Imerese. Scesi in piazza per un corteo annunciato, gli operai hanno bloccato la cittadina percorrendo tutte le strade fino a piazza Duomo dove si tengono i comizi dei segretari nazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil oltre che dei sindacalisti locali che guidano la protesta.

La nuova ondata di scioperi era iniziata già prima che si sapesse dell’inchiesta della magistratura sui vertici della Blutec. Da inizio anno era scaduta la cassa integrazione straordinaria per gli operai non ancora re impiegati che sono la stragrande maggioranza degli ex Fiat.

Il Vice Premier Di Maio, così, è venuto due volte. Una prima visita per promettere il rinnovo della cassa integrazione. Una seconda per tranquillizzare gli operai che non saranno abbandonati dopo gli arresti dei vertici Blutec e il sequestro dei beni con l’accusa di aver fatto sparire 16,5 milioni dei contributi Invitalia per il rilancio di Termini.

Ma gli operai non si sentono affatto tranquilli. Hanno protestato più volte e nei giorni scorsi sono andati anche a Palermo dove hanno ritenuto insoddisfacente l’incontro alla Presidenza della Regione al quale non c’era il presidente. E oggi rincarano la dose dopo aver constatato che allo sciopero con corteo ufficiale la Regione è completamente assente.

Durante i comizi dal balcone della sede del Municipio di Termini Imerese da Roma è arrivata l’ufficializzazione della convocazione di un incontro al Ministero per il prossimo 9 aprile

