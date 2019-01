Le parole del Presidente della Regione

“Leggo in questi giorni di aperture e chiusure da parte del presidente della Regione verso forze dell’opposizione all’Ars. È un tema ricorrente e noioso al tempo stesso. L’ho detto in aula al mio insediamento e lo ripeto. Nella buona politica è regola etica che chi sta all’opposizione ha il diritto e il dovere di lavorare per il bene della comunità. Lo faccia alla luce del sole, senza nascondersi dietro il voto segreto, sostenendo atti condivisi di chi governa o proponendo iniziative da integrare al programma di governo. Questo è l’invito che continuo a rivolgere al M5S, al Pd ed a Sicilia futura. Tutto il resto è stucchevole e ipocrita. Nessuno si illuda: i siciliani sanno distinguere e giudicare più di quanto si creda”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.