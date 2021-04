la proposta del segretario regionale di articolo 1

Articolo 1 rilancia il tema del patto tra le opposizioni

L’obiettivo è di creare un fronte unici per il voto

Prosegue l’assedio a Musumeci

“Il fronte dell’opposizione deve uscire da un attendismo ormai ingiustificato. Rilanciamo, pertanto, la proposta di avviare da subito un percorso comune intanto del Pd, M5s, Art1-Leu”.

Patto per il voto

Lo afferma il segretario regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla, che lancia un appello alle forze di opposizione al Governo regionale per la costituzione di un’alleanza capace di guardare al voto. ” L’obiettivo – aggiunge Zappulla – di coinvolgere associazioni, movimenti, mondo della cultura per costruire il Patto per l’Alternativa con l’alleanza, il progetto e la proposta di radicale cambiamento da presentare ai siciliani.

“Centrodestra balcanizzato”

“Oramai è evidente che lo stesso Musumeci ha perso quel minimo di lucidità che gli ha consentito di tenere insieme la barca disastrata, divisa e balcanizzata del centrodestra siciliano e del suo governo e, per responsabilità verso i siciliani, torniamo con forza a chiederne le dimissioni” spiega il segretario regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla, che ritiene agonizzante il Governo regionale, travolto dall’inchiesta giudiziaria della Procura di Trapani, culminata con 3 arresti e le dimissioni di Ruggero Razza da assessore regionale alla Sanità, fedelissimo del presidente Nello Musumeci.

“Governo allo sbando”

Secondo quanto sostenuto dal segretario regionale di Articolo 1, “le reazioni nervose e scomposte alle critiche dell’opposizione e delle forze sociali stanno a dimostrare che 18 mesi di un simile governo siciliano rischiano di rappresentare una sorte di accanimento terapeutico a danno della salute, dell’economia e dei diritti dei cittadini

L’affondo del M5S

“Fino a quando Musumeci pensa di poter abusare della pazienza dei siciliani? L’ultimo inaccettabile scandalo sul fronte della lotta al Covid, con 258 morti e oltre 6000 guariti che spuntano dal nulla nei bollettini della pandemia, è la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza di tutti, commercianti in particolare. La misura è abbondantemente colma. Ora basta, Musumeci vada via”.

Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, e i componenti della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua.