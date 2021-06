Il giorno della ricandidatura di Musumeci

Il giorno della manifestazione che deve servire a lanciare la ricandidatura di Musumeci alla fine è arrivato. La data fissata è quella di domani sabato 26 giugno. Dopo ben due rinvii, pensare di rimandare ancora non è più fattibile. Così quella che doveva essere una due giorni, inizialmente annunciata per l’11 e il 12 giugno, poi spostata al 18 e 19 giugno, quindi ulteriormente sposta al 25 e 26 giugno, diventa una giornata sola, appunto domani sabato 26 giugno, e a ranghi ridotti.

Questo perché il tentativo di stringere le fila di Musumeci sugli alleati per ottenere un via libera complessivo e totale già da oggi alla ricandidatura non è andato a buon fine. Che dopo l’estate, o al massimo dopo le feste di Natale e Capodanno quindi all’inizio del 2022, il candidato del centrodestra sia comunque lui è abbastanza probabile anche se è altrettanto probabile che non sia l’unico candidato d’area visto che in campo ci sarà almeno Cateno De Luca, quel polemico sindaco di Messina.

Ma per gli alleati a cominciare da Fratelli d’Italia, è troppo presto per lanciare la campagna elettorale. E lo dicono forti delle parole anche di Giorgia Meloni nei giorni scorsi a Catania quando la loro leader ha detto senza mezzi termini che Musumeci è stata la prima scelta nel 2017 e che il suo governo ha ben fatto.

Ma il via libera ancora non c’è e dunque il piano originale che vedeva una manifestazione in due giornate, la prima di carattere ‘istituzionale’ per presentare l’attività del governo Musumeci nei primi quasi quattro anni la seconda, di carattere politico targata Diventerà Bellissima per lanciare la candidatura, è diventata una sola giornata e solo istituzionale.

A partire dalle 10,30 gli assessori snocciolano quel che hanno fatto, ci saranno poi interventi di amministratori locali e sindaci e alla fine, nel pomeriggio chiuderà Musumeci. E che lì cerchi l’incoronazione del popolo dei bellissimi è probabile.

Il nodo nello sblocco delle nomine

Ma la vera trattativa si farà nei prossimi mesi e il nodo sarà lo sblocco delle nomine attualmente congelate per la pandemia, posti di sottogoverno nella spartizione dei quali tutti vogliono avere una parola e che contano anche negli equilibri di coalizione. Ci sono nomine nella sanità, di dirigenti generali, nelle controllate. Insomma c’0è un po’ di tutto scaduto e prorogato per emergenza o in scadenza. E nessuno uscirà dalla file prima dia ver completato queste scelte ed aver avuto la possibilità di dire al sua